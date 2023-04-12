На одно рабочее место в Украине претендуют 5 кандидатов — исследование

Через месяц после полномасштабного вторжения в апреле 2022 года на одно рабочее место в среднем претендовали 24,3 кандидата. Спустя почти год показатель улучшился: количество претендентов снизилось до 5,2 на место в январе 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования RAU и портала по поиску работы robota.ua.

Источник: RAU и robota.ua

Восстановление рынка труда после начала полномасштабной войны было зафиксировано именно в апреле 2022 года, но процесс был постепенным. Уже в конце месяца количество претендентов снизилось до 12,6 на место, летом – до 8 кандидатов на место. По состоянию на начало 2023 года показатель лишь втрое больше, чем в мирное время.

Именно в ритейле в начале лета доля вакансий выросла до 32%, в начале осени – 43%. В феврале 2023 года количество свободных рабочих мест составило уже 54% против 58% в феврале 2022 года.

Источник: RAU и robota.ua

Аналогичная тенденция фиксируется с показателем появления новых вакансий. После 24 февраля 2022 года количество вакансий во всех сферах украинской экономики сократилось до 7% от довоенного уровня. По состоянию на 1 марта 2023 уже восстановилось 59% рынка вакансий.

Источник: RAU и robota.ua

На фоне увеличения количества рабочих мест в исследовании зафиксировали постепенный уход работодателей от стратегии сокращений, задействованной в начале войны. Это также приводило к увеличению нагрузки на работников, ведь они должны выполнять больше работы. В процессе увеличения рабочих коллективов все меньше сотрудников чувствуются, что делают больше работы, чем до войны.

Исследование "Опендатабот" подтверждает утверждение о быстром возобновлении рынка труда. Однако показатель активных предложений о работе все еще в 1,4 раза ниже, чем до начала полномасштабного вторжения в РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com