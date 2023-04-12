Рынок труда в Украине: в каких сферах больше всего не хватает работников

В продуктовом ритейле традиционно фиксируется дефицит специалистов, что связано с быстрым развитием отрасли и миграцией женщин в более безопасные регионы, которые были наиболее задействованные в торговле.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования RAU и портала по поиску работы robota.ua.

В апреле 2022 года доля вакансий в продуктовом ритейле упала до 32% от довоенного уровня. В январе 2023 года показатель вырос на 5 п.п. – до 37%.

Источник: RAU и robota.ua

Наибольшую динамику роста показал сектор торговли бытовой техникой и электроникой. С апреля 2022 года, по состоянию на начало 2022 года, количество вакансий увеличилось на 6% — до 17% от довоенного уровня.

В то же время в секторе торговли одеждой и обувью показатель составляет 9%. С апреля 2022 года количество вакансий сократилось на 3%. Эксперты объясняют это оптимизацией сетей и изменением спроса.

В целом в секторе розничной торговли наиболее востребованы три категории: водитель, продавец-консультант и грузчик. Спрос на кассиров вырос на 42%, на айтишников – на 34%, на охранников – на 33%, на товароведов – на 32%. В этой сфере меньше всего вакансий руководителей магазинов –21%, в то же время их доля выросла на 16%.

Источник: RAU и robota.ua

В секторе торговли продуктами питания также самый низкий показатель из "замороженных вакансий" - 6% от довоенного уровня вакансий. Относительно небольшой остается доля в сфере фармацевтики (8%) и drogerie (10%).

Источник: RAU и robota.ua

Напомним, именно в ритейле в начале лета доля вакансий выросла до 32%, в начале осени – 43%. В феврале 2023 года количество свободных рабочих мест составило уже 54% против 58% в феврале 2022 года.