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Скільки українців вважають, що відпустка у 2023 році не на часі - дані опитування
Переважна більшість українців не планують брати відпуску у 2023 році та вважають, що під час війни це не на часі. Лише 10% планують відпочивати з сім'єю.
Про це свідчать дані опитування компанії Rakuten Viber, у якому взяли участь більше 100 тисяч користувачів месенджера Viber.
Так, згідно з результатами опитування:
- не збираються у відпустку й вважають, що це не на часі — 68%;
- планують взяти кілька вихідних протягом року — 16%;
- планують відпустку й будуть відпочивати з сім’єю в Україні — 10%;
- остаточно не визначилися: або самостійно або з сім’єю поїдуть за кордон — 6%.
Нагадаємо, згідно з результатами дослідження видання RAU та порталу з пошуку роботи robota.ua, у продуктовому рітейлі традиційно фіксується дефіцит фахівців, що пов'язано зі швидким розвитком галузі та міграцією жінок у більш безпечні регіони, які були найбільш задіяні у торгівлі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com