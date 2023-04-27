Скільки українців вважають, що відпустка у 2023 році не на часі - дані опитування

Переважна більшість українців не планують брати відпуску у 2023 році та вважають, що під час війни це не на часі. Лише 10% планують відпочивати з сім'єю.

Про це свідчать дані опитування компанії Rakuten Viber, у якому взяли участь більше 100 тисяч користувачів месенджера Viber.

Так, згідно з результатами опитування:

не збираються у відпустку й вважають, що це не на часі — 68%;

пла нують взяти кілька вихідних протягом року — 16%;

нують взяти кілька вихідних протягом року — 16%; планують відпустку й будуть відпочивати з сім’єю в Україні — 10%;

остаточно не визначилися: або самостійно або з сім’єю поїдуть за кордон — 6%.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження видання RAU та порталу з пошуку роботи robota.ua, у продуктовому рітейлі традиційно фіксується дефіцит фахівців, що пов'язано зі швидким розвитком галузі та міграцією жінок у більш безпечні регіони, які були найбільш задіяні у торгівлі.

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