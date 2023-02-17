У Іспанії жінкам дозволили офіційно брати "менструальну відпустку"

Іспанія першою у Європі ухвалила закон, що дає право жінкам з особливо болючою менструацією брати кількаденну оплачувану відпустку.

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Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що іспанські депутати схвалили закон, який дозволяє жінкам брати триденну оплачувану “менструальну відпустку” із можливістю її продовження до п’яти днів у разі непрацездатності через сильні болі, запаморочення, нудоту

"За" закон про так звану "менструальну відпустку" проголосували 185 депутатів, а ще 154 виявилися "проти".

Як стверджують автори закону, він допоможе подолати стереотипи та міфи, які досі оточують менструацію та ускладнюють життя жінок.

Іспанія стала першою країною Європи з подібною системою відгулів. Але подібний закон діє в Японії, Індонезії та Замбії.

Крім того, парламент Іспанії ухвалив пакет законів, які дозволяють, зокрема, документальну зміну статі з 16 років. До цього іспанці могли змінювати стать у паспорті виключно на основі медичного висновку, який підтверджує гендерну дисфорію, та з підтвердженням гормонального лікування протягом двох років.