В Испании женщинам разрешили официально брать "менструальный отпуск"

Испания первой в Европе приняла закон, дающий право женщинам с особо болезненной менструацией брать оплачиваемый отпуск.

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Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что испанские депутаты одобрили закон, позволяющий женщинам брать трехдневный оплачиваемый "менструальный отпуск" с возможностью его продления до пяти дней в случае нетрудоспособности из-за сильных болей, головокружения, тошноты.

"За" закон о так называемом "менструальном отпуске" проголосовали 185 депутатов, а еще 154 оказались "против".

Как утверждают авторы закона, он поможет преодолеть стереотипы и мифы, до сих пор окружающие менструацию и усложняющие жизнь женщин.

Испания стала первой страной Европы с схожей системой отгулов. Но подобный закон действует в Японии, Индонезии и Замбии.

Кроме того, парламент Испании принял пакет законов, разрешающих, в частности, документальное изменение пола с 16 лет. До этого испанцы могли менять пол в паспорте исключительно на основе медицинского заключения, подтверждающего гендерную дисфорию, и с подтверждением гормонального лечения в течение двух лет.