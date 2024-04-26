Сколько украинцев планируют отпуск в 2024 году – опрос

Доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 36% опрошенных планируют отдохнуть с близкими или друзьями в Украине или за рубежом, тогда как в прошлом году этот показатель составил 16%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Rakuten Viber.

Rakuten Viber провел опрос, чтобы узнать, планируют ли украинцы брать отпуск в течение года. Команда проводила аналогичный опрос в 2023 году, что позволяет сравнить результаты: выросло ли количество респондентов, которые собираются отдохнуть от работы, или наоборот уменьшилось. В опросе в официальном канале Rakuten Viber приняли участие более 36 тысяч пользователей.

На вопрос "Планируете ли вы отпуск в этом году?" ответы распределились следующим образом:

не планируют, потому что считают отпуск не ко времени – 45% (в 2023 – 68%);

планируют отпуск в Украине – 25% (в 2023 – 10%);

хотят поехать за границу – 11% (в 2023 – 6%);

планируют взять несколько выходных в течение года – 19% (в 2023 году – 16%).

Сообщалось, что в Одессе рассматривается возможность открытия пляжей на летний сезон, но только после проверки соответствующих служб.

В Киеве же не планируют в этом году открывать пляжный сезон, а людям рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Добавим, что "Укрзализныця" объявила о внедрении нового графика движения поездов на 2024 год, в рамках которого предусмотрено 14 новых рейсов, в том числе 11 внутренних и 3 международных сообщения. Кроме того, планируется улучшение 19 рейсов как в Украине, так и за рубежом.

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