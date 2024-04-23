Планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон: решение столичной власти

В Киеве не планируют в этом году открывать пляжный сезон, а людям рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в столице не планируется открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения.

Такое решение принято на заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям во время воздушной тревоги", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: обслуживать инженерные сети, убирать и проводить санитарную обработку территорий, в частности против насекомых и т.д.

В Одесской ОВА рассказали, будут ли летом открывать пляжи

В Одессе рассматривают возможность открытия пляжей на летний сезон, но только после проверки соответствующих служб.

В прошлом году в Одессе открыли для посещения шесть пляжей по двум причинам: для оздоровления людей, в том числе военных, и по причине возникновения стихийных пляжей.

В частности, работали:

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.