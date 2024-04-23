- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон: решение столичной власти
В Киеве не планируют в этом году открывать пляжный сезон, а людям рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что в столице не планируется открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения.
Такое решение принято на заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям во время воздушной тревоги", - отмечают в КГГА.
Там добавляют, что вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: обслуживать инженерные сети, убирать и проводить санитарную обработку территорий, в частности против насекомых и т.д.
В Одесской ОВА рассказали, будут ли летом открывать пляжи
В Одессе рассматривают возможность открытия пляжей на летний сезон, но только после проверки соответствующих служб.
В прошлом году в Одессе открыли для посещения шесть пляжей по двум причинам: для оздоровления людей, в том числе военных, и по причине возникновения стихийных пляжей.
В частности, работали:
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 Фонтана).
Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.