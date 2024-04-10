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Фонтаны на Майдане не запустят и в 2024 году: что говорят столичные власти
Центральные фонтаны Киева в этом году не будут включать. Как и в предыдущие два года действия военного положения, решение обусловлено необходимостью экономии электроэнергии. Об этом сообщается на официальном портале Киева.
Водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", которое занимается фонтанами, заявило о высокой энергозатратности фонтанов на столичном Майдане Независимости и в акватории Русановского канала.
Речь идет о восьми масштабных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование:
- фонтаны "Большой", "Каскадный" и "Малые" на Майдане;
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фонтан "Основатели Киева" на нечетной стороне улицы Крещатик;
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фонтан "Водяная пуля" на Майдане Незалежности (нечетная сторона Крещатика);
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фонтан "Крещатик" на Крещатике, 25;
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фонтан по улице Большой Васильковской, 119-121;
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фонтаны в акватории Русановского канала.
Без фонтанов киевляне не останутся
Несмотря на незапуск центральных фонтанов, в парках и скверах Киева будут работать локальные фонтаны. Они более экономны с точки зрения использования электроэнергии. Традиционно фонтаны включат в первой половине мая, и они будут работать до конца сентября.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В этом году планируется запуск 25 фонтанов. По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой", будут работать они на территории таких зеленых зон:
Голосеевский район: сквер им. Ивана Федорова.
Днепровский район: парк "Победа", парк "Аврора".
Дарницкий район: парк "Позняки", парк "Партизанской славы".
Подольский район: сквер №1 на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному), сквер №2 на Контрактовой площади (фонтан "Самсон"), сквер на площади Щекавицкой, парк "Куреневский".
Оболонский район: площадь Оболонская, 6, проспект Владимира Ивасюка, 2-Д (сад камней).
Святошинский район: парк "Совки".
Шевченковский район: парк Шевченко (три фонтана), парк "Владимирская горка" (два фонтана), парк "Сырецкий", сквер "Золотоворотский", сквер "Мюнхенский", сквер Ивана Котляревского, сквер возле Оперного театра, сквер №2 на Владимирском проезде, сквер "Литовский", сквер имени Николая Макаренко.
Почему Украине важно экономить электроэнергию?
В марте этого года Россия возобновила обстрелы объекты украинской энергосистемы. Одной из самых разрушительных была атака 22 марта, когда в результате обстрелов существенным повреждениям подверглась Днепровская ГЭС, а также значительная часть тепловых электростанций по всей Украине.
В ДТЭК, являющейся крупнейшей частной энергокомпанией Украины, заявили о потере 80% своих генерирующих мощностей. Там подсчитали, что стоимость восстановления поврежденных из-за российских атак ТЭС составляет 230 миллионов долларов.
Львиная доля этой суммы необходима для закупки трансформаторов. В свою очередь, затраты группы на восстановление после прошлогодних вражеских ударов составляли 126 миллионов долларов.