Фонтаны на Майдане не запустят и в 2024 году: что говорят столичные власти

Центральные фонтаны Киева в этом году не будут включать. Как и в предыдущие два года действия военного положения, решение обусловлено необходимостью экономии электроэнергии. Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", которое занимается фонтанами, заявило о высокой энергозатратности фонтанов на столичном Майдане Независимости и в акватории Русановского канала.

Речь идет о восьми масштабных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование:

фонтаны "Большой", "Каскадный" и "Малые" на Майдане;

фонтан "Основатели Киева" на нечетной стороне улицы Крещатик;



фонтан "Водяная пуля" на Майдане Незалежности (нечетная сторона Крещатика);



фонтан "Крещатик" на Крещатике, 25;



фонтан по улице Большой Васильковской, 119-121;



фонтаны в акватории Русановского канала.



Без фонтанов киевляне не останутся

Несмотря на незапуск центральных фонтанов, в парках и скверах Киева будут работать локальные фонтаны. Они более экономны с точки зрения использования электроэнергии. Традиционно фонтаны включат в первой половине мая, и они будут работать до конца сентября.

В этом году планируется запуск 25 фонтанов. По информации коммунального объединения "Киевзеленстрой", будут работать они на территории таких зеленых зон:

Голосеевский район: сквер им. Ивана Федорова.

Днепровский район: парк "Победа", парк "Аврора".

Дарницкий район: парк "Позняки", парк "Партизанской славы".

Подольский район: сквер №1 на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному), сквер №2 на Контрактовой площади (фонтан "Самсон"), сквер на площади Щекавицкой, парк "Куреневский".

Оболонский район: площадь Оболонская, 6, проспект Владимира Ивасюка, 2-Д (сад камней).

Святошинский район: парк "Совки".

Шевченковский район: парк Шевченко (три фонтана), парк "Владимирская горка" (два фонтана), парк "Сырецкий", сквер "Золотоворотский", сквер "Мюнхенский", сквер Ивана Котляревского, сквер возле Оперного театра, сквер №2 на Владимирском проезде, сквер "Литовский", сквер имени Николая Макаренко.

Почему Украине важно экономить электроэнергию?

В марте этого года Россия возобновила обстрелы объекты украинской энергосистемы. Одной из самых разрушительных была атака 22 марта, когда в результате обстрелов существенным повреждениям подверглась Днепровская ГЭС, а также значительная часть тепловых электростанций по всей Украине.

В ДТЭК, являющейся крупнейшей частной энергокомпанией Украины, заявили о потере 80% своих генерирующих мощностей. Там подсчитали, что стоимость восстановления поврежденных из-за российских атак ТЭС составляет 230 миллионов долларов.

Львиная доля этой суммы необходима для закупки трансформаторов. В свою очередь, затраты группы на восстановление после прошлогодних вражеских ударов составляли 126 миллионов долларов.