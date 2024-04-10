Фонтани на Майдані не запустять і в 2024 році: що каже столична влада

Центральні фонтани Києва цього року не вмикатимуть. Як і в попередні два роки дії воєнного стану, рішення зумовлене необхідністю економити електроенергію. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Водогосподарське комунальне підприємство “Київводфонд”, що опікується водограями, заявило про високу енергозатратність фонтанів на столичному Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу.

Зокрема, йдеться про вісім масштабних фонтанних комплексів, що мають потужне насосне обладнання:

фонтани “Великий”, “Каскадний” і “Малі” на Майдані;

фонтан “Засновники Києва” на непарній стороні вулиці Хрещатик;



фонтан “Водяна куля” на Майдані Незалежності (непарна сторона Хрещатика);



фонтан “Хрещатик” на Хрещатику, 25;



фонтан на вулиці Великій Васильківській, 119-121;



фонтани в акваторії Русанівського каналу.



Без фонтанів кияни не залишаться

Попри незапуск центральних фонтанів у парках і скверах Києва працюватимуть локальні водограї. Вони економніші з погляду використання електроенергії. Традиційно фонтани увімкнуть в першій половині травня, і працюватимуть вони до кінця вересня.

Загалом цього року планується запуск 25 фонтанів. За інформацією комунального об'єднання “Київзеленбуд”, працюватимуть вони на території таких зелених зон:

Голосіївський район: сквер ім. Івана Федорова

Дніпровський район: парк “Перемога”, парк “Аврора”.

Дарницький район: парк “Позняки”, парк “Партизанської слави”.

Подільський район: сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному), сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан “Самсон”), сквер на площі “Щекавицькій”, парк “Куренівський”.

Оболонський район: площа Оболонська, 6, проспект Володимира Івасюка, 2-Д (сад каменів).

Святошинський район: парк “Совки”.

Шевченківський район: парк Шевченка (три фонтани), парк “Володимирська гірка” (два фонтани), парк “Сирецький”, сквер “Золотоворітський”, сквер “Мюнхенський”, сквер Івана Котляревського, сквер біля Оперного театру, сквер №2 на Володимирському проїзді, сквер “Литовський”, сквер Миколи Макаренка.

Чому Україні важливо заощаджувати електроенергію?

У березні цього року Росія знову почала обстрілювати об’єкти української енергосистеми. Однією з найпотужніших була атака 22 березня, коли внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнала Дніпровська ГЕС, а також значна частина теплових електростанцій по всій території України.

У ДТЕК, що є найбільшою приватною енергокомпанією України, заявили про втрату 80% своїх генеруючих потужностей. Там підрахували, що вартість відновлення пошкоджених через російські атаки ТЕС становить 230 мільйонів доларів.

Левова частка цієї суми необхідна для закупівлі трансформаторів. У свою чергу, витрати групи на відновлення після торішніх ворожих ударів становили 126 мільйонів доларів.