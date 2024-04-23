Чи планують у Києві відкривати пляжний сезон: рішення влади

У Києві не планують у цьому році відкривати пляжний сезон, а людям рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державно адміністрації.

Зазначається, що у столиці не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану.

Таке рішення прийняте на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - зауважують в КМДА.

Там додають, що разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо.

В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі

В Одесі розглядають можливість відкриття пляжів на літній сезон, але лише після перевірки відповідних служб.

Торік в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів з двох причин: для оздоровлення людей, зокрема військових, та через виникнення стихійних пляжів.

Зокрема працювали:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Людям дозволили перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.