Звонки с неизвестных номеров: более половины украинцев блокировали хотя бы один контакт за последние 3 месяца, - опрос

18% украинцев пострадали от входящих вызовов от незнакомых контактов в Viber, а 53% пользователей, по крайней мере, один раз за последние три месяца заблокировали такой номер.

Об этом сообщает Rakuten Viber.

Отмечается, что недавно компания провела опрос, в ходе которого выяснилось, что 56% украинцев, как правило, не отвечают на звонки с неизвестных номеров.

Чтобы лучше понять, что именно не так с такими вызовами, команда Rakuten Viber провела обширное исследование. Опрос показал, какие типы звонков от незнакомых контактов приемлемы, а какие раздражают украинцев больше всего.

Как украинцы относятся к звонкам

Результаты опроса показали, что 57% не прочь решать вопрос в разговорах . Еще 22% относятся нормально к звонку только если была предварительная договоренность. В то же время каждый пятый украинец предпочитает сообщения.

Респонденты также выделили случаи, в которых сообщения более удобны за звонок: вопросы от коллег или клиентов (65% против 35% за звонки), вопросы от магазинов, курьеров и т.д. (70% против 30% за звонки), а также другие возможны разговоры (78% против 22% за звонки).

Что касается звонков от компаний с акциями и предложениями заказать услугу, то украинцы были однозначными в ответах: 80% респондентов это раздражает. Только 20% отметили, что относятся к таким вызовам хорошо, если бизнесы предложат что-то действительно полезное.

Вызовы с незнакомых номеров: проверить или заблокировать?

45% украинцев относятся к звонкам из неизвестных номеров нейтрально. 55% украинцев ответили, что такие вызовы раздражают.

Среди причин такой реакции 68% украинцев отметили, что звонки от незнакомых контактов не приносят ничего полезного, а только отнимают время. Еще 18% ответили, что от схожих вызовов пострадали они сами либо их родные. 14% выбрали вариант "Другое".

На вопрос "Хотели бы вы автоматически узнавать, кто звонит по телефону с незнакомого номера?" 94% респондентов ответили положительно: 72% - однозначно да, 19% - в отдельных случаях и 3% - если звонит по телефону компания.

Также украинцев спросили, проверяют ли они неизвестные номера и блокировали ли незнакомые контакты за последние три месяца. Ответы показали, что 40% украинцев проверяют не записанные номера: 16% ищут в интернете, 13% – с помощью специализированных программ, 11% – в Rakuten Viber. 53% не прибегают к проверкам, а 6% выбрали вариант "другое". В общей сложности 53% украинцев блокировали неизвестные контакты за последние три месяца.

Напомним, благодаря постоянному усовершенствованию внутренних инструментов для поведенческой оценки и искусственному интеллекту в 2023 году количество сообщений о мошенничестве в Rakuten Viber в Украине снизилось в несколько раз : на блокировку было отправлено 37 тысяч аккаунтов. А в 2022 году в Украине в мессенджере Viber было заблокировано 130 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров