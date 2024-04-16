Как изменились привычки украинцев по поводу чтения новостей в течение года, - опрос

Более половины респондентов гораздо меньше следят за последними событиями, чем раньше. При этом 57% опрошенных доверяют исключительно официальным СМИ и каналам госорганов или чиновников.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что 53% украинцев стали гораздо меньше читать новости за последний год: из них 6% перестали читать вообще. Кроме того, 10% опрошенных никогда не следили за новостями. В то же время треть респондентов (31%) читают так же, как и раньше, еще 6% даже чаще.

Ответы на вопрос "Стали ли вы меньше читать новости в течение последнего года (из-за недоверия, перенасыщенности, усталости и т.п.)?" распределились следующим образом:

Да, стал читать гораздо меньше — 47%;

Читаю так же часто, как и раньше – 31%;

Как раньше, так и сейчас вообще не слежу за новостями – 10%;

Нет, стал/-ла читать наоборот чаще – 6%;

Да, вообще перестал/-ла читать новости — 6%.

Команда Rakuten Viber также спросила у украинцев, каким источникам новостей они доверяют. Аналогичный опрос проводился среди пользователей и в прошлом году, что позволяет сравнить результаты 2023 и 2024 годов: тенденции остались неизменными.

Как и раньше, наибольшим доверием пользуются официальные СМИ и официальные каналы госорганов/государственных должностных лиц — их выбрали 57% респондентов (в 2022 — 63%). Выросло доверие к каналам независимых блогеров и экспертов: 11% в 2024 году против 5% в 2023. 9% опрошенных полагаются на сообщения от родных и друзей (в 2023 — 10%), 2% — на неофициальные группы и каналы, поскольку они наиболее оперативные и незаангажированные (в 2023 так же 2%). Каждый пятый украинец (21%) не доверяет ни одному из источников (в 2023 - 20% выбрали этот вариант).

На вопрос "Испытываете ли вы переутомление от такого потока информации и как выбираете источники, которым доверяете?" ответы распределились следующим образом:

Доверяю только официальным СМИ и официальным каналам госорганов/госчиновников - 57%;

Не доверяю ни одному из указанных источников – 21%;

Доверяю только каналам независимых блогеров и/или экспертов – 11%;

Доверяю только сообщениям от родных/друзей – 9%;

Доверяю только неофициальным группам и каналам, поскольку они наиболее оперативные и незаангажированные — 2%.

В опросе приняло участие более 45 тысяч пользователей, при этом более 50% респондентов было в возрасте до 45 лет.

Напомним, недавно Rakuten Viber проводил опрос о том, сколько украинцев не отвечают на звонки из неизвестных номеров. Оказалось, что большинство украинцев осторожно относятся к звонкам от неизвестных номеров, из которых треть респондентов никогда не отвечают на звонки от незнакомцев, а некоторые отвечают только тогда, когда ожидают важный звонок, например, от службы доставки или магазина.

Также Rakuten Viber спросил у украинцев, меняли ли они работу за последний год и что, прежде всего, мотивировало бы их к этому. Около половины украинцев (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.