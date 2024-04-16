Як змінились звички українців щодо читання новин протягом року, - опитування

Більше половини респондентів набагато менше слідкують за останніми подіями, ніж раніше. При цьому 57% опитаних довіряють виключно офіційним ЗМІ та каналам держорганів або держпосадовців.

Про це йдеться у дослідженні, яке провів Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що 53% українців стали набагато менше читати новини протягом останнього року: з них 6% — перестали читати взагалі. Крім того, 10% опитаних ніколи не слідкували за новинами. Водночас третина респондентів (31%) читають так само, як і раніше, ще 6% — навіть частіше.

Відповіді на питання "Чи стали ви менше читати новини протягом останнього року (через недовіру, перенасиченість, втому тощо)?" розподілилися таким чином:

Так, став/-ла читати набагато менше — 47%;

Читаю так само часто, як і раніше — 31%;

Як раніше, так і зараз взагалі не слідкую за новинами — 10%;

Ні, став/-ла читати навпаки частіше — 6%;

Так, взагалі перестав/-ла читати новини — 6%.

Команда Rakuten Viber також запитала українців, яким джерелам новин вони довіряють. Аналогічне опитування проводилось серед користувачів і минулого року, що дає змогу порівняти результати 2023 та 2024 років: тенденції залишились незмінними.

Як і раніше, найбільшою довірою користуються офіційні ЗМІ та офіційні канали держорганів / держпосадовців — їх обрали 57% респондентів (у 2022 — 63%). Зросла довіра до каналів незалежних блогерів і експертів: 11% у 2024 році проти 5% у 2023. 9% опитаних покладаються на повідомлення від рідних і друзів (у 2023 — 10%), 2% — на неофіційні групи та канали, оскільки вони найбільш оперативні та незаангажовані (у 2023 так само 2%). Кожен пʼятий українець (21%) не довіряє жодному з джерел (у 2023 — 20% обрали цей варіант).

На запитання "Чи відчуваєте ви перевтому від такого потоку інформації та як обираєте джерела, яким довіряєте?" відповіді розподілилися наступним чином:

Довіряю лише офіційним ЗМІ та офіційним каналам держорганів / держпосадовців — 57%;

Не довіряю жодному з зазначених джерел — 21%;

Довіряю тільки каналам незалежних блогерів та / або експертів — 11%;

Довіряю тільки повідомленням від рідних / друзів — 9%;

Довіряю лише неофіційним групам та каналам, оскільки вони найбільш оперативні та незаангажовані — 2%.

В опитуванні взяли участь понад 45 тисяч користувачів, при цьому понад 50% респондентів було віком до 45 років.

Нагадаємо, нещодавно Rakuten Viber проводив опитування щодо того, скільки українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів. Виявилось, що більшість українців обережно ставляться до дзвінків від невідомих номерів, з яких третина респондентів ніколи не відповідають на дзвінки від незнайомців, а дехто відповідає лише тоді, коли очікує важливий дзвінок, наприклад, від служби доставки чи магазину.

Також Rakuten Viber запитав у українців, чи змінювали вони роботу за останній рік та що передусім змотивувало б їх до цього. Близько половини українців (45%) не переходили на нове місце й не планують нічого міняти, а стимулом для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.