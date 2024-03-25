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Скільки українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів – опитування
Більшість українців обережно ставляться до дзвінків від невідомих номерів, з яких третина респондентів ніколи не відповідають на дзвінки від незнайомців, а дехто відповідає лише тоді, коли очікує важливий дзвінок, наприклад, від служби доставки чи магазину.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному Rakuten Viber.
Більшість українців (56%) обережно ставляться до дзвінків від невідомих номерів.
На питання “Чи відповідаєте ви на дзвінки з незнайомих номерів” відповіді розподілилися наступним чином:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Так — 44%;
- Ні — 29%;
- Тільки якщо очікую дзвінка з незнайомого номера (курʼєр, магазин тощо) — 27%.
У ході опитування, було також з'ясовано ставлення українців до пропущених дзвінків від незнайомих осіб. Переважна більшість опитаних (67%) не перетелефонують у разі пропущеного виклику від невідомого контакту.
В той час як приблизно чверть респондентів зазначили, що спершу проведуть власне дослідження номера: 14% скористаються спеціальними додатками для визначення номера, а 9% відшукають інформацію про нього в інтернеті або месенджерах.
Лише мала частина опитаних (10%) вказала, що вони відразу ж зателефонують назад у випадку пропущеного виклику від невідомого абонента.
Нагадаємо, нещодавно Rakuten Viber запитала українців, чи змінювали вони роботу за останній рік та що передусім змотивувало б їх до цього. Близько половини українців (45%) не переходили на нове місце й не планують нічого міняти, а стимулом для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.
В опитуванні на офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 70 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.