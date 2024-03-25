Сколько украинцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров – опрос

Большинство украинцев осторожно относятся к звонкам от неизвестных номеров, из которых треть респондентов никогда не отвечают на звонки от незнакомцев, а некоторые отвечают только тогда, когда ожидают важный звонок, например, от службы доставки или магазина.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном Rakuten Viber.

Большинство украинцев (56%) осторожно относятся к звонкам от неизвестных номеров.

На вопрос "Соответствуете ли вы на звонки из незнакомых номеров" ответы распределились следующим образом:

Да - 44%;

Нет - 29%;

Только если ожидаю звонка с незнакомого номера (курьер, магазин и т.п.) — 27%.

В ходе опроса было выяснено отношение украинцев к пропущенным звонкам от незнакомых лиц. Подавляющее большинство опрошенных (67%) не перезвонят по телефону в случае пропущенного вызова от неизвестного контакта.

В то время как около четверти респондентов отметили, что сначала проведут собственное исследование номера: 14% воспользуются специальными приложениями для определения номера, а 9% отыщут информацию о нем в интернете или мессенджерах.

Лишь малая часть опрошенных (10%) указала, что они сразу же позвонят по телефону обратно в случае пропущенного вызова от неизвестного абонента.

Напомним, недавно Rakuten Viber спросила украинцев, изменяли ли они работу за последний год и что, прежде всего, мотивировало бы их к этому. Около половины украинцев (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.

В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 70 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.