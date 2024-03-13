Деньги, карьерный рост или бонусы: что мотивирует украинцев сменить работу, - опрос

Около половины украинцев (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.

Об этом сообщает компания Rakuten Viber, которая опросила украинцев о том, меняли ли они работу за последний год и что, прежде всего, мотивировало бы их к этому.

45% украинцев не планируют менять место работы

Результаты опроса показали, что 45% украинцев работают на том же месте и не намерены ничего менять. В то же время 12% меняли работу: 8% по собственному желанию, а 4% из-за сокращения или закрытия компании. Еще 7% планируют сменить работу в будущем.

"21% опрошенных не работали раньше: 20% и сейчас не работают, 1% нашли первую работу в этом году. Еще 12% работали раньше, но не работают сейчас. Кроме того, у 2% украинцев две или несколько работ, а 1% респондентов работают на фрилансе — проект по проекту», - отметили в Rakuten Viber.

На вопрос "Меняли ли вы работу за последний год?" ответы распределились следующим образом:

Нет, работаю на том же городе и не планирую ничего менять — 45% ;

Не работал/-ла и не работаю сейчас - 20% ;

Работал/а, но не работаю сейчас — 12% ;

Так, по собственному желанию - 8% ;

Работаю там же, но планирую сменить работу - 7% ;

Так, был вынужден/-на сменить из-за сокращения/закрытия компании — 4% ;

Устроился/-лась на еще одну работу, теперь работаю на двух/нескольких — 2% ;

Работаю полностью на фрилансе: проект по проекту – 1% ;

Не работал раньше, нашел первую работу в этом году — 1% .

Главным стимулом остаются деньги

Также Rakuten Viber отдельно спросил украинцев, что, прежде всего, мотивирует их сменить работу.

Так, 59% перешли бы на новое место ради большего финансового вознаграждения, еще 15% привлекла бы близость к дому. Меньшая нагрузка за то же вознаграждение станет стимулом для 10% респондентов.

7% украинцев сменили бы работу ради воплощения мечты: 2% перешли бы в желаемую компанию, даже на тех же условиях, а 5% — в другую сферу, в которую давно хотели.

Карьерный рост мотивирует на смену работы 3% опрошенных, интересные перспективы — 3% , лучший социальный пакет (оплачиваемый отпуск, страхование и т.п.) — также 3% .

Ответы на вопрос "Что прежде всего мотивирует вас сменить работу?" для респондентов, которые сейчас работают, распределились следующим образом:

Большее финансовое вознаграждение - 59% ;

Близость к дому - 15% ;

Меньшая нагрузка за то же вознаграждение — 10% ;

Возможность работать в другой сфере, о которой давно мечтал/-ла — 5% ;

Карьерный рост: высшая позиция, более широкие обязанности — 3% ;

Интересные перспективы на новой работе - 3% ;

Лучший социальный пакет: оплачиваемый отпуск, страхование и т.п. - 3% ;

Работа в компании моей мечты, даже на тех же условиях — 2% .

Заметим, в январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19500 грн.

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