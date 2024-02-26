Только 9% украинцев обращались за психологической помощью за время полномасштабного вторжения, - опрос

Более 90% украинцев не обращались за психологической помощью с начала полномасштабного вторжения. 22% граждан справились с эмоциональной нагрузкой самостоятельно, не привлекая специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба компании Rakuten Viber, которая провела опрос и узнала, обращались ли украинцы за психологической помощью за последние два года.

Отмечается, что в опросе приняло участие более 60 тысяч пользователей мессенджера Viber .

"Результаты опроса показали, что только 9% украинцев обращались за психологической помощью: 6% отметили, что это им помогло, остальные 3% не почувствовали облегчения. Еще 6% респондентов собираются обратиться в будущем", - подчеркнули в Viber .

В то же время подавляющее большинство опрошенных не обращались и не планируют прибегать к услугам специалистов: 39% из них не нуждаются, еще 11% отметили, что это слишком дорого.

Кроме того, 22% украинцев справились с эмоциональной нагрузкой самостоятельно, не привлекая специалистов. Остальные респонденты ( 13% ) не верят в пользу таких консультаций в целом.

На вопрос "Обращались ли вы за психологической помощью за последние два года?" ответы распределились следующим образом:

Так, обращался/-лась - помогло - 6%;

Да, обращался/-лась, но не почувствовал/-ла облегчение — 3%;

Не обращался/-лась, но собираюсь - 6%;

Не обращался/-лась и не собираюсь, нет нужды — 39%;

Не обращался/-лась и не собираюсь - это слишком дорого - 11%;

Справился/-лась самостоятельно - 22%;

Не верю в пользу таких консультаций – 13%.

Украинцы – сильные и устойчивые

До 90% украинцев имеют хотя бы один симптом, свидетельствующий о том, что им необходима психологическая помощь. 50% находящихся в стране украинцев будут нуждаться в психологической помощи, сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как рассказала кандидат психологических наук, ведущая научная сотрудница Института психологии имени Григория Костюка Национальной академии педагогических наук Татьяна Мельничук, почти 80% украинцев ни до войны, ни сейчас общению с психологом времени вообще не уделяют или стали уделять наоборот меньше.

"У нас культура обращения к психологу достаточно на низком уровне. В сознании людей еще заложено, что психолог - это как психиатр, значит "я очень болен, если к нему обращусь". Мы украинцы - сильные, устойчивые и за помощью мало куда обращаемся но помощь психолога порой необходима", - отметила Мельничук.

Она добавила: исследования иностранных и украинских психологов показывают, что так называемое посттравматическое стрессовое расстройство будет не у всех.

"Только четвертая часть населения будет с этим расстройством. Есть такой термин ПТС — посттравматический рост, то треть людей перейдет именно в эту фазу, не только вернутся в то состояние, которое было до войны, но еще и получит что-то новое. Дойти до такого состояния можно с помощью психологов, самостоятельно - сложнее. Украинцы - сильная нация", - добавила психологиня.

Заметим, что в Украине с начала полномасштабной войны возросло количество продаж препаратов для психического здоровья. Крупнейшие сети аптек в Украине фиксируют рост продаж лекарства для здоровья нервной системы в среднем на 15%-30%.

Также в Украине заработала платформа бесплатной психологической помощи UA Mental Help .