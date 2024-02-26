Лише 9% українців зверталися по психологічну допомогу за час повномасштабного вторгнення, - опитування

Понад 90% українців не зверталися по психологічну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. 22% громадян впоралися з емоційним навантаженням самостійно, не залучаючи спеціалістів.

Про це повідомляє пресслужба компанії Rakuten Viber, яка провела опитування та дізналася, чи зверталися українці по психологічну допомогу за останні два роки.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 60 тисяч користувачів месенджера Viber.

"Результати опитування показали, що тільки 9% українців зверталися по психологічну допомогу: 6% зазначили, що це їм допомогло, інші 3% — не відчули полегшення. Ще 6% респондентів збираються звернутись у майбутньому", - підкреслили в Viber.

Водночас переважна більшість опитаних не зверталися і не планують вдаватися до послуг спеціалістів: 39% з них не мають в цьому потреби, ще 11% зазначили, що це занадто дорого.

Крім того, 22% українців впоралися з емоційним навантаженням самостійно, не залучаючи спеціалістів. Решта респондентів (13%) не вірять у користь таких консультацій в цілому.

На запитання “Чи зверталися ви по психологічну допомогу за останні два роки?” відповіді розподілилися наступним чином:

Так, звертався/-лася — допомогло — 6%;

Так, звертався/-лася, але не відчув/-ла полегшення — 3%;

Не звертався/-лася, але збираюся — 6%;

Не звертався/-лася і не збираюсь, не маю потреби — 39%;

Не звертався/-лася і не збираюсь — це занадто дорого — 11%;

Впорався/-лася самостійно — 22%;

Не вірю в користь таких консультацій — 13%.

Українці — сильні та стійкі

До 90% українців мають хоча б один симптом, який свідчить, що їм необхідна психологічна допомога. 50% українців, які перебувають в країні, потребуватимуть психологічної допомоги, сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Як розповіла кандидатка психологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту психології імені Григорія Костюка Національної академії педагогічних наук Тетяна Мельничук, майже 80% українців ні до війни, ні зараз спілкуванню з психологом часу взагалі не приділяють або стали приділяти навпаки менше.

"У нас культура звертання до психолога досить на низькому рівні. У свідомості людей ще закладено, що психолог — це як психіатр, значить "я геть хворий, якщо до нього звернусь". Ми українці — сильні, стійкі і за допомогою мало куди звертаємося, але допомога психолога часом необхідна", — зауважила Мельничук.

Вона додала: дослідження іноземних та українських психологів показують, що так званий посттравматичний стресовий розлад буде не у всіх.

"Тільки четверта частинка населення буде з цим розладом. Є такий термін ПТЗ — посттравматичне зростання, то третина людей перейде саме у цю фазу, не тільки повернуться у той стан, який був до війни, а ще й здобудуть щось нове. Дійти до такого стану можна за допомогою психологів, самостійно — складніше. Українці — сильна нація", — додала психологиня.

Зауважимо, в Україні від початку повномасштабної війни зросла кількість продажів препаратів для психічного здоров'я. Найбільші мережі аптек в Україні фіксують зростання продажів ліків для здоров'я нервової системи в середньому на 15%-30%.

Також в Україні запрацювала платформа безкоштовної психологічної допомоги UA Mental Help.