Українці майже вдвічі менше задонатили у 2023 році: скільки грошей зібрали на потреби ЗСУ

18,75 млрд грн задонатили українці протягом минулого року у три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та “Фонд Притули”. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 18,75 млрд грн донатів зібрали три найбільших фонди протягом минулого року. У 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.

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За даними "Опендатабот", United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році.

"Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду", - зазначили в "Опендатабот".

Там додали, що United 24 працює на 5 напрямках:

потреби ЗСУ — 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я — 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування — 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки — 0,12 млрд грн (1%).

"Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік — 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% — 4,53 млрд грн", - підкреслюють в "Опендатабот".

Крім того, всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на "Фонд Притули". Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні — 0,31 млрд грн.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року три найбільших благодійних фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24. Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року. А фонд Сергія Притули в середньому на місяць збирає 170 млн гривень.

За даними опитування компанії Rakuten Viber, 66% українців донатять на ЗСУ: 46% роблять це планово з кожної зарплатні, 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат, і ще 6% перераховують кожного дня потроху.

Джерело фото: ua.depositphotos.com