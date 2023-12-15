Скільки в Україні офіційно зареєстрованих волонтерів

Майже сім тисяч людей зареєстровано у Реєстрі волонтерів. Перелік виріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік. За даними Державної податкової служби, загалом від початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Реєстр волонтерів виріс у 2,5 рази за рік

За даними аналітиків, 6734 особи зареєстровано у Реєстрі волонтерів на початок грудня 2023 року. За неповний 2023 рік офіційних волонтерів побільшало у 2,5 рази.

Цьогоріч реєстр виріс на 4018 осіб. Для порівняння, за відповідний період у 2022 році до переліку додалось лише 730 осіб.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення реєстр виріс у 21 раз. Пік реєстрацій припав на грудень 2022 року, тоді до переліку додалось 1653 волонтери за місяць. Проте після цього кількість українців, які б хотіли б приєднатись до реєстру, скорочується квартал до кварталу", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики зазначають, що за 11 місяців 2023 року з Реєстру волонтерів було виключено 69 осіб. Для порівняння, за весь 2022 рік з переліку було виключено лише 4 людини.

"Реєстрація в Реєстрі Податкової потрібна, аби значні суми донорських коштів не враховувалися до щорічного оподатковуваного доходу. Без цього на донати ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору", - пояснюють аналітики.

Як раніше повідомляли в "Опендатабот", станом на початок грудня 2023 року в Україні фіксується динамічний ріст благодійних організацій. З початку повномасштабної війни їхнє число збільшилося на 74%.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року три найбільших благодійних фонди України зібрали 12,5 млрд гривень. Лідерство продовжує утримувати платформа United24. Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року. А фонд Сергія Притули в середньому на місяць збирає 170 млн гривень.