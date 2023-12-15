Сколько в Украине официально зарегистрированных волонтеров

Почти семь тысяч человек зарегистрированы в Реестре волонтеров. Список вырос в 2,5 раза за неполный 2023 год. По данным Государственной налоговой службы, всего с начала полномасштабной войны количество официальных волонтеров возросло в 21 раз.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Реестр волонтеров вырос в 2,5 раза за год

По данным аналитиков, 6734 человека зарегистрировано в Реестре волонтеров на начало декабря 2023 года. За неполный 2023 количество официальных волонтеров увеличилось в 2,5 раза.

В этом году реестр вырос на 4018 человек. Для сравнения, за соответствующий период в 2022 году к перечню добавилось только 730 человек.

"В целом с начала полномасштабного вторжения реестр вырос в 21 раз. Пик регистраций пришелся на декабрь 2022 года, тогда к перечню добавилось 1653 волонтера в месяц. Однако после этого количество украинцев, которые хотели бы присоединиться к реестру, сокращается квартал к кварталу", - отмечают в "Опендатаботе".

Аналитики отмечают, что за 11 месяцев 2023 года из Реестра волонтеров было исключено 69 человек. Для сравнения, за весь 2022 год из перечня было исключено всего 4 человека.

"Регистрация в Реестре Налоговой нужна, чтобы значительные суммы донорских средств не учитывались в ежегодном налогооблагаемом доходе. Без этого на донаты ГНС может начислить 18% налога на доходы физических лиц и 1.5% военного сбора", - объясняют аналитики.

Как ранее сообщали в "Опендатаботе", по состоянию на начало декабря 2023 года в Украине фиксируется динамический рост благотворительных организаций. С начала полномасштабной войны их число увеличилось на 74%.

Напомним, за 9 месяцев 2023 года три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформу United24. Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года. А фонд Сергея Притулы в среднем в месяц собирает 170 млн. гривен.