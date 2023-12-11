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С начала полномасштабной войны количество благотворительных организаций выросло на три четверти
На начало декабря 2023 года в Украине фиксируется динамический рост благотворительных организаций. С начала полномасштабной войны их число увеличилось на 74%.
Об этом сообщает платформа Опендатабот.
Согласно сообщению, в Украине функционирует 20,671 благотворительная организация. В то же время, общее количество неприбыльных организаций почти не изменилось, увеличившись лишь на 0,8% или 1,6 тысяч учреждений.
В Украине насчитывается в общей сложности 208,385 неприбыльных организаций.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Топ-5 регионов по количеству неприбыльных организаций выглядит следующим образом:
- Киев – 11,8% от общего количества в стране. Ежегодно количество некоммерческих организаций в столице растет. За период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.
- Львовская область - 7,8%.
- Днепропетровщина - 7,3%.
- Одесская область - 5,8%.
- Киевская область - 5%.
Отмечается, что среди всех неприбыльных учреждений наиболее представленными являются общественные объединения, которые составляют 27,5% от общего количества. В то же время, заметно сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.
Добавим, что за время войны 6482 компании начали процесс закрытия за период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года. В этом году в среднем в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года: тогда в месяц закрывалось 1290 компаний.
Источник фото: ua.depositphotos.com