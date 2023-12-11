С начала полномасштабной войны количество благотворительных организаций выросло на три четверти

На начало декабря 2023 года в Украине фиксируется динамический рост благотворительных организаций. С начала полномасштабной войны их число увеличилось на 74%.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Согласно сообщению, в Украине функционирует 20,671 благотворительная организация. В то же время, общее количество неприбыльных организаций почти не изменилось, увеличившись лишь на 0,8% или 1,6 тысяч учреждений.

Некоммерческие организации Украины. Инфоргафика: Опендатабот/скриншот

В Украине насчитывается в общей сложности 208,385 неприбыльных организаций.

Топ-5 регионов по количеству неприбыльных организаций выглядит следующим образом:

Киев – 11,8% от общего количества в стране. Ежегодно количество некоммерческих организаций в столице растет. За период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.

Львовская область - 7,8%.

Днепропетровщина - 7,3%.

Одесская область - 5,8%.

Киевская область - 5%.

Отмечается, что среди всех неприбыльных учреждений наиболее представленными являются общественные объединения, которые составляют 27,5% от общего количества. В то же время, заметно сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.

Добавим, что за время войны 6482 компании начали процесс закрытия за период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года. В этом году в среднем в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти в три раза меньше, чем за соответствующий период 2021 года: тогда в месяц закрывалось 1290 компаний.

Источник фото: ua.depositphotos.com