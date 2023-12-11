З початку повномасштабної війни кількість благодійних організацій зросла на три чверті

Станом на початок грудня 2023 року в Україні фіксується динамічний ріст благодійних організацій. З початку повномасштабної війни їхнє число збільшилося на 74%.

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Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Згідно з повідомленням, наразі в Україні функціонує 20,671 благодійна організація. Водночас загальна кількість неприбуткових організацій майже не змінилась, збільшившись лише на 0,8% або 1,6 тисяч установ.

Неприбуткові організації України. Інфоргафіка: Опендатабот/скріншот

В Україні загалом налічується загалом 208,385 неприбуткових організацій.

Топ-5 регіонів за кількістю неприбуткових організацій наразі виглядає наступним чином:

Київ — 11,8% від загальної кількості в країні. Щороку кількість неприбуткових організацій у столиці зростає. За період повномасштабної війни у столиці додалось понад 4 тисячі таких установ.

Львівська область — 7,8%.

Дніпропетровщина — 7,3%.

Одеська область — 5,8%.

Київська область — 5%.

Зазначається, що наразі серед усіх неприбуткових установ найбільше представленими є громадські об'єднання, що становлять 27,5% від загальної кількості. Водночас помітно скоротилась кількість бюджетних установ та творчих спілок — на 27,6% та 26,9% відповідно.

Додамо, що за час війни 6 482 компанії почали процес закриття за період з березня 2022 року по листопад 2023 року. Цьогоріч, в середньому, на місяць припиняє роботу 479 бізнесів. Це майже утричі менше, аніж за відповідний період 2021: тоді на місяць закривалось 1290 компаній.

Джерело фото: ua.depositphotos.com