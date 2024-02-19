Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году: сколько денег собрали на нужды ВСУ

18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: United 24, “Вернись живым” и “Фонд Притулы”. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 18,75 млрд грн донатов собрали три крупнейших фонда в течение прошлого года. В 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд. грн.

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По данным "Опендатабота", United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году.

"Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц с начала существования фонда", - отметили в "Оппендатабот".

Там добавили, что United 24 работает на 5 направлениях:

потребности ВСУ – 10,81 млрд грн (90%);

здравоохранение - 0,76 млрд грн (6%);

восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры - 0,25 млрд грн (2%);

гуманитарное разминирование – 0,13 млрд грн (1%);

потребности образования и науки - 0,12 млрд грн (1%).

"Для "Вернись живым" декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% от всех накоплений за год — 0,9 млрд грн. Зато доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% — 4,53 млрд грн", - подчеркивают в "Опендатаботе".

Кроме того, всего 11% от всей накопленной суммы приходится на "Фонд Притулы". Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре — 0,31 млрд грн.

Напомним, за 9 месяцев 2023 года три крупнейших благотворительных фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформу United24. Фонд "Вернись живым" в августе побил своеобразный рекорд, получив наибольшую для себя сумму донатов за последние полтора года. А фонд Сергея Притулы в среднем в месяц собирает 170 млн гривен.

По данным опроса компании Rakuten Viber, 66% украинцев донатят на ВСУ : 46% делают это планово по каждой зарплате, 14% делают пожертвования после каждого обстрела, превращая злобу в донат, и еще 6% перечисляют каждый день понемногу.

Источник фото: ua.depositphotos.com