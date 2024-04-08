Viber сообщил, сколько телефонных мошенников и спамеров заблокировали в Украине

В 2022 году в Украине в мессенджере Viber было заблокировано 130 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров, а в 2023 году – 37 тысяч.

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Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Отмечается, что благодаря постоянному усовершенствованию внутренних инструментов для поведенческой оценки и искусственному интеллекту в 2023 году количество сообщений о мошенничестве в Rakuten Viber в Украине снизилось в несколько раз: на блокировку было отправлено 37 тысяч аккаунтов.

Кроме того, общее количество пользователей, сообщавших о телефонном спаме или мошенничестве в 2023 году, составило около 60 тысяч. Это почти в пять раз меньше, чем в предыдущем 2022 году.

Также в 2023 году около 450 тысяч украинцев получили звонки от спамеров или мошенников. Это в 3,6 раза меньше, чем в прошлом, 2022 году.

Как отмечает Rakuten Viber, система антиспама в мессенджере блокирует учетные записи, которые распознает как мошеннические на основе различных факторов, в частности поведенческих.

"Одна из ключевых дополнительных функций для защиты, которая повлияла на снижение количества жалоб на спам в 2023 году, является "Идентификация абонентов". Прошлой осенью она появилась у Rakuten Viber в Украине для пользователей Android", - отмечают в Rakuten Viber.

Там добавляют, что "Идентификация абонентов" помогает пользователям идентифицировать входящие звонки от неизвестных абонентов и предупреждает о вероятном спаме и мошенничестве.

Пользователи могут помечать входящие вызовы как спам после завершения вызова, помогая Viber повысить уровень защиты.

Функции для конфиденциальности и безопасности в Rakuten Viber:

Управляйте запросами на сообщения от незнакомых номеров в отдельной папке (меню Параметры -> Конфиденциальность);

Включите автоматическую проверку спама (меню Параметры -> Конфиденциальность);

При необходимости настройте добавление в группы и ограничьте добавление только контактами из телефонной книги (меню Параметры -> Конфиденциальность);

Включите функцию идентификации абонентов на Android (меню Параметры -> Звонки и сообщения).

Также все чаты и личные звонки в Rakuten Viber зашифрованы сквозным шифрованием. Это означает, что доступ к ним всегда имеют исключительно собеседники.

Напомним, в мессенджере WhatsApp распространяется новая мошенническая схема, цель которой – получить доступ к аккаунтам пользователей.

Пользователи получают уведомления со ссылкой на фейковую страницу "Электронных петиций" о якобы нехватке нескольких голосов, чтобы набрать необходимое количество подписей для присвоения звания Героя Украины неназванному родственнику.

На самом же деле ссылка с петицией требует дополнительного входа в WhatsApp, после чего мошенники получают доступ к личному WhatsApp-аккаунту.