Viber повідомив, скільки телефонних шахраїв та спамерів заблокували в Україні

У 2022 році в Україні у месенджері Viber було заблоковано 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів, а у 2023 році – 37 тисяч.

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Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

Зазначається, що завдяки постійному вдосконаленню внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та штучному інтелекту у 2023 році кількість повідомлень про шахрайство у Rakuten Viber в Україні знизилася в декілька разів: на блокування було відправлено 37 тисяч акаунтів.

Крім того, загальна кількість користувачів, які повідомляли про телефонний спам або шахрайство у 2023 році, склала близько 60 тисяч. Це майже вп’ятеро менше, ніж попереднього 2022 року.

Також у 2023 році близько 450 000 українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це в 3,6 разів менше, ніж минулого, 2022 року.

Як зауважують у Rakuten Viber, система антиспаму у месенджері блокує облікові записи, які розпізнає як шахрайські на основі різноманітних факторів, зокрема поведінкових.

"Однією з ключових додаткових функцій для захисту, яка вплинула на зниження кількості скарг на спам у 2023 році, є “Ідентифікація абонентів”. Минулої осені вона зʼявилася у Rakuten Viber в Україні для користувачів Android", - зауважують у Rakuten Viber.

Там додають, що “Ідентифікація абонентів” допомагає користувачам ідентифікувати вхідні дзвінки від невідомих абонентів і попереджає про ймовірний спам та шахрайство.

Користувачі можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінку, допомагаючи Viber підвищити рівень захисту.

Функції для приватності та безпеки у Rakuten Viber:

Керуйте запитами на повідомлення від незнайомих номерів у окремій папці (меню Параметри -> Конфіденційність);

Увімкніть автоматичну перевірку на спам (меню Параметри -> Конфіденційність);

За потреби налаштуйте додавання в групи та обмежте додавання лише контактами з телефонної книги (меню Параметри -> Конфіденційність);

Увімкніть функцію ідентифікації абонентів на Android (меню Параметри -> Дзвінки і повідомлення).

Також всі чати та особисті дзвінки у Rakuten Viber зашифровані наскрізним шифруванням. Це означає, що доступ до них завжди мають виключно співрозмовники.

Нагадаємо, у месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої - отримати доступ до акаунтів користувачів.

Користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.

Насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту.