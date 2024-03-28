- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Українців попередили про нову шахрайську схему у WhatsApp: як вберегтися
У месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої - отримати доступ до акаунтів користувачів.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.
Як наголошують в МВС, насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як діють шахраї?
- Пропонують проголосувати за фішинговим посиланням.
- Просять увійти у WhatsApp.
- Отримують доступ до вашого акаунта.
Як вберегти себе?
- Не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.
- Перевіряйте отриману інформацію.
В МВС нагадали, що посилання на офіційний сайт «Електронні петиції» виглядає так: https://petition.president.gov.ua
"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку — звертайтеся за допомогою до поліції", - підкреслили в МВС.
Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.
Джерело фото: ua.depositphotos.com