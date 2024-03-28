Українців попередили про нову шахрайську схему у WhatsApp: як вберегтися

У месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої - отримати доступ до акаунтів користувачів.

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Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.

Як наголошують в МВС, насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту.

Як діють шахраї?

Пропонують проголосувати за фішинговим посиланням.

Просять увійти у WhatsApp.

Отримують доступ до вашого акаунта.

Як вберегти себе?

Не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

Перевіряйте отриману інформацію.

В МВС нагадали, що посилання на офіційний сайт «Електронні петиції» виглядає так: https://petition.president.gov.ua

"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку — звертайтеся за допомогою до поліції", - підкреслили в МВС.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Джерело фото: ua.depositphotos.com