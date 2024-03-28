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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp: как уберечься
В мессенджере WhatsApp распространяется новая мошенническая схема, цель которой – получить доступ к аккаунтам пользователей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что пользователи получают уведомления со ссылкой на фейковую страницу "Электронных петиций" о якобы нехватке нескольких голосов, чтобы набрать необходимое количество подписей для присвоения звания Героя Украины неназванному родственнику.
Как отмечают в МВД, на самом же деле ссылка с петицией требует дополнительного входа в WhatsApp, после чего мошенники получают доступ к личному WhatsApp-аккаунту.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как действуют мошенники?
- Предлагают проголосовать по фишинговой ссылке.
- Просят войти в WhatsApp.
- Получают доступ к вашему аккаунту.
Как уберечь себя?
- Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера.
- Проверяйте полученную информацию.
В МВД напомнили, что ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так: https://petition.president.gov.ua
"Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае - обращайтесь за помощью в полицию", - подчеркнули в МВД.
Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.
Источник фото: ua.depositphotos.com