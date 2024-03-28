Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp: как уберечься

В мессенджере WhatsApp распространяется новая мошенническая схема, цель которой – получить доступ к аккаунтам пользователей.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что пользователи получают уведомления со ссылкой на фейковую страницу "Электронных петиций" о якобы нехватке нескольких голосов, чтобы набрать необходимое количество подписей для присвоения звания Героя Украины неназванному родственнику.

Как отмечают в МВД, на самом же деле ссылка с петицией требует дополнительного входа в WhatsApp, после чего мошенники получают доступ к личному WhatsApp-аккаунту.

Как действуют мошенники?

Предлагают проголосовать по фишинговой ссылке.

Просят войти в WhatsApp.

Получают доступ к вашему аккаунту.

Как уберечь себя?

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера.

Проверяйте полученную информацию.

В МВД напомнили, что ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так: https://petition.president.gov.ua

"Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае - обращайтесь за помощью в полицию", - подчеркнули в МВД.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Источник фото: ua.depositphotos.com