Названа самая популярная мошенническая схема на рынке труда

Мошенничество на рынке труда адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы. Если еще в прошлом году "офисные" вакансии прикрывали должностями менеджеров по продажам, то сейчас названия варьируются от рекрутера до помощника администратора.

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Об этом сообщает пресс-служба сайта по поиску работы Work.ua.

Отмечается, что мошеннические "офисы", с началом полномасштабной войны, еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт.

Чаще всего "офисные" мошенники прикрываются вакансиями:

менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами,

менеджер по обслуживанию и т.д.

"К работе рекрутеры так называемых "офисов" обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают - активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать", - отмечают в Work.ua.

Как минимизировать риск встретить мошеннический "офис"

Перед собеседованием поищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, соцсети, почитайте отзывы. Спрашивайте у рекрутеров как можно больше деталей о работе: чем более точные ответы получите, тем меньше сомнений у вас будет. Включайте критическое мышление. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день – это выдумка мошенников. Если вас смущает, реальна ли зарплата указана в вакансии, просмотрите соответствующую должность в других компаниях. Так вы будете иметь всеобщее понимание, сколько в среднем платят на рынке. Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.

Проверка и блокировка аферистов

За 2023 год количество аккаунтов, которое заблокировали модераторы Work.ua , составляет 35 459.

"Больше всего мошенников мы находим, когда проверяем компании. Но дальше мы дополнительно отлавливаем" и находим их на каждом участке: при проверке вакансий, действительности компаний, когда получаем жалобы на вакансии и обрабатываем их. Иногда, чтобы разобраться, является ли компания мошеннической, достаточно 30 секунд, а иногда тратим пол часа", - прокомментировала руководительница отдела модерации Екатерина Денисенко.

Карта эволюции мошенников

Каждая компания после регистрации на Work.ua проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка. Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФЛП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграммах с кучей вызывающих доверие подписчиков.

Когда аферистам стало совсем трудно работать днем, некоторые из них "ушли в ночь". Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали. Теперь в Work.ua нашли техническое решение и этот путь также перекрыт.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, которые с нами годами сотрудничали. Получая доступ к учетному, мошенники начинали там "делать свои дела". Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любом аккаунте.

Напомним, около половины украинцев (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.

Заметим, в январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19500 грн.

В настоящее время рынок труда имеет больше предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com