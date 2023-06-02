В Украине зафиксирована рекордная активность мошенников: какие схемы используют злоумышленники

С начала года открыто больше производств за мошенничество, чем за весь 2021 год. В самых распространенных мошеннических схемах используются взлом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2023 зарегистрировано 26734 уголовных производства по ст.190 УКУ о мошенничестве. Это уже на 2887 дел больше, чем за весь 2021 год.

"За январь-апрель 2023 года зарегистрировано вдвое больше уголовных производств по статье о мошенничестве, чем за соответствующий период 2021 года, и более чем в 4 раза больше соответствующего периода в прошлом году: 12 235 дел и 6 385 дел соответственно", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что в среднем в месяц в 2023 году открывается 6683 производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года фиксировалось 3059 дел о мошенничестве в месяц.

"Стоит отметить, что в этом году до суда доходит только каждое девятое дело о мошенничестве. Так, за январь-апрель 2023 года на судебное разбирательство попали только 11% от общего количества зарегистрированных производств. Для сравнения, в соответствующий период 2022 года суд рассматривал 14% дел по статье 190 УКУ, а в тот же период в 2021 - 19%.", - подчеркивают в Опендатабот.

Там добавляют, что в информационной кампании НБУ "Мошенник Гудбай", которая призвана научить украинцев правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей, выделяют три популярные мошеннические схемы.

Так, кроме уже привычного взлома аккаунтов в соцсетях и фейковых смс-сообщений якобы от банка, с начала большого вторжения появилась новая афера.

Под предлогом получения социальных выплат от государства или международных организаций у людей расспрашивают мобильный номер телефона, пин-код, пароль к интернет-банкингу, смс-код от банка.

Злоумышленники даже создают мошеннические сайты, похожие на настоящие сайты государственных органов, международных организаций, банков и благотворительных фондов для того, чтобы афера выглядела более убедительно.

Заметим, во время полномасштабной войны в Украине платежное мошенничество не исчезло и приобрело особый цинизм. Пользуясь войной и затруднительным положением украинцев, мошенники умело подстраиваются и манипулируют чувствами людей в то время, когда они наиболее уязвимы. Как не дать ворам украсть деньги, читайте по ссылке.