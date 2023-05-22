Топ причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников

С начала полномасштабной войны количество долгов выросло на 8%. В настоящее время численность долгов пересекла границу 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн. Более пятой части всех долгов появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

Аналитики отмечают, что в настоящее время численность долгов пересекла предел 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.

"Почти четверть всех долгов - 24,6% - составляет взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 количество таких задолженностей возросло лишь на 2%", - отмечают в Опендатабот.

Там добавляют, что более пятой части всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.

"Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала войны произошло в категории "Взыскание средств", в которую в частности входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% к февралю 2022 года. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%", - подчеркивают в Опендатаботе.

Аналитики сообщают, что наиболее прогрессирующей стала категория долгов по уплате штрафов за админправонарушение. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в ЕРБ появляются именно по этой причине.

Также более чем на 22% выросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023-го их доля в общем количестве задолженностей равняется 8%.

"Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам - 2,5% от общего количества задолженностей. С начала полномасштабной войны количество долгов по алиментам выросло на 5%", - отмечают в Опендатабот.

Напомним, в Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за неисполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т.д.

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и "имиджевые" последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

Заметим, с 9 мая в Украину вернулись аресты банковских счетов должников, поскольку вступает в силу соответствующий закон. Кого это коснется и за что именно, читайте в материале Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com