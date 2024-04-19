Дзвінки з невідомих номерів: більше половини українців блокували бодай один контакт за останні 3 місяці, - опитування

18% українців постраждали від вхідних викликів від незнайомих контактів у Viber, а 53% користувачів принаймні один раз за останні три місяці заблокували такий номер.

Про це повідомляє Rakuten Viber.

Зазначається, що нещодавно компанія провела опитування, у ході якого з’ясувалося, що 56% українців зазвичай не відповідають на дзвінки з невідомих номерів.

Щоб краще зрозуміти, що саме не так з такими викликами, команда Rakuten Viber провела велике дослідження. Опитування показало, які типи дзвінків від незнайомих контактів є прийнятними, а які дратують українців найбільше.

Як українці ставляться до дзвінків

Результати опитування показали, що 57% не проти вирішувати питання в розмовах. Ще 22% ставляться нормально до дзвінка тільки якщо була попередня домовленість. Водночас кожен пʼятий українець надає перевагу повідомленням.

Респонденти також виокремили випадки, в яких повідомлення є більш зручними за дзвінок: питання від колег чи клієнтів (65% проти 35% за дзвінки), питання від магазинів, кур’єрів тощо (70% проти 30% за дзвінки), а також інші можливі розмови (78% проти 22% за дзвінки).

Що ж до дзвінків від компаній з акціями та пропозиціями замовити послугу, українці були однозначними у відповідях: 80% респондентів це дратує. Тільки 20% зазначили, що ставляться до таких викликів добре, на випадок, якщо бізнеси запропонують щось дійсно корисне.

Дзвінки з незнайомих номерів: перевірити чи заблокувати?

45% українців ставляться до дзвінків з невідомих номерів нейтрально. Натомість 55% українців відповіли, що такі виклики дратують.

Серед причин такої реакції 68% українців зазначили, що дзвінки від незнайомих контактів не приносять нічого корисного, а тільки забирають час. Ще 18% відповіли, що від подібних викликів постраждали вони самі або їх рідні. 14% обрали варіант “Інше”.

На питання "Чи хотіли б ви автоматично дізнаватися, хто телефонує з незнайомого номера?" 94% респондентів відповіли позитивно: 72% — однозначно так, 19% — в окремих випадках і 3% — якщо телефонує компанія.

Також українців запитали, чи перевіряють вони невідомі номери та чи блокували незнайомі контакти за останні три місяці. Відповіді показали, що 40% українців перевіряють не записані номери: 16% шукають в інтернеті, 13% — за допомогою спеціалізованих програм, 11% — у Rakuten Viber. 53% не вдаються до перевірок, а 6% обрали варіант “інше”. Загалом 53% українців блокували невідомі контакти за останні три місяці.

Нагадаємо, завдяки постійному вдосконаленню внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та штучному інтелекту у 2023 році кількість повідомлень про шахрайство у Rakuten Viber в Україні знизилася в декілька разів: на блокування було відправлено 37 тисяч акаунтів. А У 2022 році в Україні у месенджері Viber було заблоковано 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів