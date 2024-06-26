64% українців оцінюють економічну ситуацію як погану, але покращили оцінку свого добробуту - опитування

Українці висловлюють скептицизм щодо економічної ситуації в країні. У червні 2024 року 64% опитаних оцінили економічну ситуацію як "дуже погану" або "досить погану", тоді як лише 3% вважають її "доброю" або "дуже доброю". 30% респондентів оцінюють ситуацію як "не погану і не добру".

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Про це йдеться в опитуванні, яке було проведене Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.

Ці показники майже не змінилися порівняно з груднем 2023 року, коли відповідні цифри становили 66,5%, 3% і 27%.

Задоволеність життям

Рівень задоволеності життям також варіюється залежно від регіону та віку опитаних. Найвищий рівень задоволеності зафіксовано у Західному регіоні (5,5 бала), а найнижчий — у Південному регіоні (3,9 бала). У Східному та Центральному регіонах цей показник становить відповідно 4,4 і 4,7 бала.

Задоволеність життям знижується із віком: від 5,7 балів серед молоді до 4,1 балів серед людей похилого віку. Респонденти з вищим рівнем добробуту виявляють більшу задоволеність життям, яка варіюється від 3,9 бала серед тих, кому не вистачає грошей на їжу, до 6,1 бала серед забезпечених.

Оцінка матеріального добробуту

Рівень добробуту власних родин громадяни оцінюють дещо краще, ніж загальну економічну ситуацію. Проте, оцінка матеріального добробуту сімей свідчить про збільшення частки громадян, які ледве зводять кінці з кінцями (з 9% у червні 2021 року до 13% у червні 2024 року). Водночас зменшилася частка тих, хто відповідає, що їм вистачає на життя, але придбання речей тривалого вжитку викликає труднощі (з 44% до 38,5%).

Більшість респондентів (51,4%) вважають, що рівень добробуту їхніх родин не зміниться в найближчому майбутньому. Це свідчить про певну стабільність очікувань значної частини населення.

Водночас, досить велика частка опитаних (27,8%) прогнозує погіршення свого матеріального становища. Це майже втричі більше, ніж тих, хто очікує покращення (6,9%).

Лише невелика частка респондентів (6,9%) оптимістично дивиться у майбутнє і сподівається на покращення добробуту своєї родини.

Варто зазначити, що значна частка опитаних (13,9%) не змогла визначитися з відповіддю, що може свідчити про невпевненість у майбутньому або складність оцінки економічної ситуації.

Економічні очікування

Економічні очікування українців щодо середньострокової перспективи значно змінилися. У вересні–жовтні 2022 року 43% опитаних очікували покращення економічної ситуації у найближчі 2-3 роки, тоді як у червні 2024 року цей показник знизився до 29%. 25% опитаних очікують погіршення, а 19% вважають, що ситуація не зміниться.

Щодо добробуту родин, то частка тих, хто очікує покращення у найближчі 2-3 роки, також знизилася з 49,5% у лютому–березні 2023 року до 29% у червні 2024 року. 21% респондентів очікують погіршення, а 22% вважають, що рівень добробуту залишиться незмінним.

Нагадаємо, раніше Rakuten Viber проводив опитування, скільки українців планують відпустку у 2024 році. Виявилось, що частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 36% опитаних планують відпочити з близькими чи друзями в Україні або за кордоном, тоді як у минулому році цей показник склав 16%.

Під час дослідження було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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