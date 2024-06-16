Як змінився бюджет українців на купівлю та оренду житла, - опитування

У порівнянні з показниками за 2022-23 роки середній бюджет на купівлю нерухомості українців зріс, а орендарі навпаки стали більш заощадливі.

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Про це повідомляє український маркетплейс нерухомості DIM.RIA, який провів опитування українців та проаналізував плани і побажання щодо бюджету для купівлі та оренди житла.

Зазначається, що українці поступово повертаються з-за кордону та інших регіонів до рідних міст: тепер вдома перебуває 76% опитаних проти 65% у 2022 році та 70% у 2023 році.

Серед опитаних користувачів маркетплейсу купити власне житло планує майже третина. Дві найпоширеніші мети — змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).

Найбільший попит мають квартири на вторинці, після них найчастіше розглядають новобудови, а третє і четверте місце посідають приватні будинки на вторинному ринку та щойно зведені будинки відповідно. Смартквартири у 2024 році обирають найменше.

Цьогоріч середній бюджет, який українці готові виділяти на купівлю власного житла, зріс майже на $5 тис. порівняно з аналогічними даними минулого року.

Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис., також протягом останнього року суттєво зросла кількість людей, які планують купити житло за $50-80 тисяч.

Уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідером є квартири на вторинці, далі — новобудови та приватні будинки.

Сума, яку українці готові сплачувати за орендоване житло, в середньому знизилась за останній рік приблизно на 700 грн. Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць.

Разом з тим 41% людей зазначили, що натрапляють на труднощі під час пошуку житла на свій бюджет. Наступним за поширеністю челенджем є пошук житла, в якому можна проживати з улюбленцями.

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло як для купівлі, так і для оренди, на перший план виходять доступна ціна, стан об’єкта, площа та зручність розташування. На наявність паркомісць більше зважають ті, хто планує купувати житло, а наявність укриття виявилась більш важливою для орендарів.

Співпраця з рієлторами для проведення операцій з нерухомістю цікавить в середньому менше половини всіх опитаних. При цьому співпраця з фахівцями більш актуальна для тих, хто знаходиться у пошуку житла для купівлі чи оренди, ніж для власників, які планують здавати або продавати свої об’єкти.

Як писало Delo.ua, у 2024 році на первинному ринку найбільшим попитом на придбання житла в державній іпотечній програмі "єОселя" користувалися 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень - це близько 70% від усіх угод.

Зауважимо, у червні в Києві різко зросли ціни на оренду квартир. Що відбувається з цінами в регіонах, читайте у статті Delo.ua "Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні".