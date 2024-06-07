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Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні

оренда житла
Ілюстрація: Delo.ua

Ціни на оренду житла у червні 2024-го різко змінились у Києві, західні регіони ще утримують позиції.

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Масовані обстріли Харківської області, Сумщини, Одеси спричинили чергову хвилю міграції в Україні.

За даними рієлторів, більшість людей, що зважилася покинути рідне місто, найчастіше перебираються до Києва, який вважається найбільш безпечним. Це спричинило зростання цін на оренду столичних квартир у травні-червні 2024-го.

Оренда квартир у Києві: з чим пов'язане різке подорожчання

Попит на оренду квартир у Києві за останній місяць різко підскочив, що призвело до  зростання цін на 15-20%. До того, ж квартири здаються дуже швидко, особливо в найдешевшій і середній ціновій категорії, розповіла у коментарі Delo.ua голова Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. 

За її словами, подорожчання оренди не пов'язане з коливаннями курсу долара, оскільки  у більшій мірі винаймають житло у гривнях, тож і угоди рідко прив'язані до долара. 

"На ситуацію в Києві впливає міграція по країні. Попит зріс за рахунок людей з прифронтових регіонів, які виїжджають із Запоріжжя, Харкова, Сум. За останні тижні переважна більшість орендарів була з Харківщини. Зараз квартири здаються дуже швидко.  Оскільки попит зріс суттєво, вони вимушені знімати за ціною, яка є", - пояснила рієлторка. 

Найдешевший сегмент зріс у ціні на 20% - це найбільш популярні квартири в категорії  від 10 тисяч гривень, на 10-15% здорожчало житло в ціновій категорії від 20 тисяч гривень.

"У нас в управлінні є квартира, яка коштувала 11 тисяч гривень, а в червні стала 13 тисяч - це плюс 20%, і ніхто не відмовляється. Є також квартири на 21 і 24 поверхах - і їх беруть навіть попри блекаут", - наголосила Гайдамаха.

Втім, враховуючи відключення електроенергії, клієнти віддають перевагу квартирам із газом. Також запитують будинки, де світло не вимикають, або вимикають рідше. Ключовою перевагою залишається і стан квартири - "щоб все було комфортне для життя". 

Фото 2 — Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні
 Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, медіанна ціна на оренду квартир з початку травня зросла з 14000 до 15000 гривень за однокімнатну. Двокімнатна подорожчала з 21 000 до 23 000 гривень, трикімнатна - з 37 000 до 40 000 гривень за місяць.

У червні найдешевше однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти у Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах, де ціни стартують від 7500 до 10 тисяч і 12 тисяч гривень. Двокімнатні відповідно можна орендувати в середньому від 10 до 13 тисяч гривень.

Фото 3 — Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні
Інфографіка: ЛУН

Найдорожче житло незмінно залишається у Печерському та Шевченківському районах. Тут однокімнатну можна зняти за 29 тисяч та 20 тисяч гривень, двокімнатну - за 30-40 тисяч гривень відповідно.

Оренда квартир у західних регіонах: ціни у червні 2024-го

У західних регіонах попит на оренду житла також високий, проте різких стрибків не спостерігається. У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях ціни на оренду квартир зросли удвічі у перші місяці повномасштабної війни, проте, за даними АФНУ, у 2023-му суттєво просіли - на 30-40% порівняно з березнем 2022-го.

Станом на червень вартість оренди квартир у "безпечних" регіонах досі залишається вищою, ніж до вторгнення РФ. У деяких містах орендні ставки перевищують київські ціни.  

У Львові, на відміну від Києва, зростання цін на оренду не спостерігається, підтвердив Delo.ua голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов. 

Фото 4 — Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні
Інфографіка: dim.ria

За його словами, ціна на оренду останні місяці не зростає, хоча квартири здаються досить швидко. Орендарі цікавляться у першу чергу квартирами з хорошим ремонтом, у зручних локаціях, із добре розвиненою інфраструктурою. 

"Однокімнатна стара квартира, але з ремонтом, коштує 12-16 тис., двокімнатна буде 12-15. "Бабусині" квартири (без ремонту) можна знайти за 10 тис. гривень, якщо це не в центрі міста. У сучасних новобудовах здають однокімнатну за 16-20 тис., двокімнатна - 18-25 тис. гривень. Двокімнатні квартири в австрійських будинках винаймають за 15 тисяч гривень, якщо з хорошим ремонтом і будинок у хорошому стані", - пояснив рієлтор.

Фото 5 — Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні
Оренда квартир у Львові. Ілюстрація: скрін dom.ria

За його словами, попит на оренду високий, проте "ціни все одно вищі ніж в Києві, наразі їм немає куди рости".

Стабілізувалися ціни  і в Закарпатті.  Тут оренда житла залишається незмінною вже багато місяців, зазначив у коментарі Delo.ua голова Закарпатського відділення АФНУ Роман Перегінець.

Фото 6 — Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні
Оренда квартири в Ужгороді. Ілюстрація: скрін із сайту dom.ria.com

Зокрема, за його словами, однокімнатну квартиру у новобудові можна винайняти за 15-16 тис. гривень, двокімнатні коштують від 20 тисяч гривень залежно від оздоблення.

"Проте на ринку Ужгорода, наприклад, є і ціни 30 і 40 тисяч гривень за двокімнатну, якщо це новий крутий комплекс з унікальною територією та житло з добротним ремонтом", - наголосив Перегінець. 