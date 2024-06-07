Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні

Ціни на оренду житла у червні 2024-го різко змінились у Києві, західні регіони ще утримують позиції.

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Масовані обстріли Харківської області, Сумщини, Одеси спричинили чергову хвилю міграції в Україні.

За даними рієлторів, більшість людей, що зважилася покинути рідне місто, найчастіше перебираються до Києва, який вважається найбільш безпечним. Це спричинило зростання цін на оренду столичних квартир у травні-червні 2024-го.

Оренда квартир у Києві: з чим пов'язане різке подорожчання

Попит на оренду квартир у Києві за останній місяць різко підскочив, що призвело до зростання цін на 15-20%. До того, ж квартири здаються дуже швидко, особливо в найдешевшій і середній ціновій категорії, розповіла у коментарі Delo.ua голова Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

За її словами, подорожчання оренди не пов'язане з коливаннями курсу долара, оскільки у більшій мірі винаймають житло у гривнях, тож і угоди рідко прив'язані до долара.

"На ситуацію в Києві впливає міграція по країні. Попит зріс за рахунок людей з прифронтових регіонів, які виїжджають із Запоріжжя, Харкова, Сум. За останні тижні переважна більшість орендарів була з Харківщини. Зараз квартири здаються дуже швидко. Оскільки попит зріс суттєво, вони вимушені знімати за ціною, яка є", - пояснила рієлторка.

Найдешевший сегмент зріс у ціні на 20% - це найбільш популярні квартири в категорії від 10 тисяч гривень, на 10-15% здорожчало житло в ціновій категорії від 20 тисяч гривень.

"У нас в управлінні є квартира, яка коштувала 11 тисяч гривень, а в червні стала 13 тисяч - це плюс 20%, і ніхто не відмовляється. Є також квартири на 21 і 24 поверхах - і їх беруть навіть попри блекаут", - наголосила Гайдамаха.

Втім, враховуючи відключення електроенергії, клієнти віддають перевагу квартирам із газом. Також запитують будинки, де світло не вимикають, або вимикають рідше. Ключовою перевагою залишається і стан квартири - "щоб все було комфортне для життя".

Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, медіанна ціна на оренду квартир з початку травня зросла з 14000 до 15000 гривень за однокімнатну. Двокімнатна подорожчала з 21 000 до 23 000 гривень, трикімнатна - з 37 000 до 40 000 гривень за місяць.

У червні найдешевше однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти у Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах, де ціни стартують від 7500 до 10 тисяч і 12 тисяч гривень. Двокімнатні відповідно можна орендувати в середньому від 10 до 13 тисяч гривень.

Інфографіка: ЛУН



Найдорожче житло незмінно залишається у Печерському та Шевченківському районах. Тут однокімнатну можна зняти за 29 тисяч та 20 тисяч гривень, двокімнатну - за 30-40 тисяч гривень відповідно.

Оренда квартир у західних регіонах: ціни у червні 2024-го

У західних регіонах попит на оренду житла також високий, проте різких стрибків не спостерігається. У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях ціни на оренду квартир зросли удвічі у перші місяці повномасштабної війни, проте, за даними АФНУ, у 2023-му суттєво просіли - на 30-40% порівняно з березнем 2022-го.

Станом на червень вартість оренди квартир у "безпечних" регіонах досі залишається вищою, ніж до вторгнення РФ. У деяких містах орендні ставки перевищують київські ціни.

У Львові, на відміну від Києва, зростання цін на оренду не спостерігається, підтвердив Delo.ua голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов.

За його словами, ціна на оренду останні місяці не зростає, хоча квартири здаються досить швидко. Орендарі цікавляться у першу чергу квартирами з хорошим ремонтом, у зручних локаціях, із добре розвиненою інфраструктурою.

"Однокімнатна стара квартира, але з ремонтом, коштує 12-16 тис., двокімнатна буде 12-15. "Бабусині" квартири (без ремонту) можна знайти за 10 тис. гривень, якщо це не в центрі міста. У сучасних новобудовах здають однокімнатну за 16-20 тис., двокімнатна - 18-25 тис. гривень. Двокімнатні квартири в австрійських будинках винаймають за 15 тисяч гривень, якщо з хорошим ремонтом і будинок у хорошому стані", - пояснив рієлтор.

Оренда квартир у Львові. Ілюстрація: скрін dom.ria

За його словами, попит на оренду високий, проте "ціни все одно вищі ніж в Києві, наразі їм немає куди рости".

Стабілізувалися ціни і в Закарпатті. Тут оренда житла залишається незмінною вже багато місяців, зазначив у коментарі Delo.ua голова Закарпатського відділення АФНУ Роман Перегінець.

Оренда квартири в Ужгороді. Ілюстрація: скрін із сайту dom.ria.com

Зокрема, за його словами, однокімнатну квартиру у новобудові можна винайняти за 15-16 тис. гривень, двокімнатні коштують від 20 тисяч гривень залежно від оздоблення.

"Проте на ринку Ужгорода, наприклад, є і ціни 30 і 40 тисяч гривень за двокімнатну, якщо це новий крутий комплекс з унікальною територією та житло з добротним ремонтом", - наголосив Перегінець.