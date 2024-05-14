Ринок оренди житла сповільнює обороти і ціни на тлі новин з фронту

Попит зменшився, проте, як і раніше, орендар віддає перевагу квартирам у хорошому стані, що розташовані на невисоких поверхах.

На тлі невизначеної ситуації на фронті ринок оренди, як і купівля-продаж квартир, перебувають у підвішеному стані.

За даними аналітиків маркетплейсу DIM.RIA, суттєво впала пропозиція на ринку оренди. Не тільки у східних та південних регіонах - Сумщині (-77%), Полтавщині (-71%), Одещині (-25%), а й на заході країни - Закарпатській, Чернівецькій і навіть Івано-Франківській областях.

Водночас є кілька областей, де пропозиція зросла. У Волинській області на 50% збільшилася кількість оголошень, на Львівщині цей показник сягнув 41%.

Як наголосила в коментарі Delo.ua голова київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Ковтун, також в останні кілька тижнів значно зменшився попит на оренду в столиці.

"В останні тижні ринок завмер. Шукають житло в оренду у травні зазвичай переселенці з Харківщини, кияни - дуже рідко", - наголосила рієлтор.

Попит, як і раніше, зосереджений на вмебльованих квартирах у хорошому стані, орендарі віддають перевагу невисоким поверхам.

Ціни на оренду в регіонах України у травні 2024 року

У квітні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці є 17 348 грн, а в області – 9 976 грн. За даними DIM.RIA, порівнюючи з березнем 2024 року, вартість житла у Києві зменшилася на 3%.

Найбільш ходовими у столиці вважаються доступні одно та двокімнатні квартири, пояснює Оксана Ковтун. Усе, що дешеве 8 тис грн, - розходиться дуже швидко. Є й попит на квартири з хорошими ремонтами, проте тут ціни кусаються і дуже відрізняються не тільки по районах, а й за типом будинку, станом квартири.

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"На Борщагівці, наприклад, двокімнатну з ремонтом можна винайняти за 14 тис. грн, на Русанівці в хорошому стані - 12 тис. грн. Цього тижня на Подолі трикімнатну з ремонтом у новому будинку зняли за 26 тис. грн, а на Голосієвому - за 18 тис. грн - двокімнатну на 90 кв. метрів. Водночас в ЖК "Рибальський" однокімнатна коштує $800, на Липках 2-кімнатна - 20 тис. грн", - пояснила рієлтор.

Аналітики визначили, що у Закарпатській області середня ціна на однокімнатне житло впала на 28% до березня 2024 року та на 3% протягом року. У Херсонській області, яка потерпає від обстрілів, винайняти квартиру можна за 3 тис грн.

Різко впали ціни на оренду і в Харкові. Як писало раніше Delo.ua, тут можна орендувати житло навіть за 2 тис. грн.