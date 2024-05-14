Рынок аренды замедляет обороты и цены на фоне новостей с фронта

Спрос уменьшился, однако по-прежнему арендатор предпочитает квартиры в хорошем состоянии, расположенные на невысоких этажах.

На фоне неопределенной ситуации на фронте рынок аренды, как и купля-продажа квартир, находятся во взвешенном состоянии.

По данным аналитиков маркетплейса DIM.RIA, существенно упало предложение на рынке аренды. Не только в восточных и южных регионах – Сумщине (-77%), Полтавщине (-71%), Одесщине (-25%), но и на западе страны – Закарпатской, Черновицкой и даже Ивано-Франковской областях.

В то же время есть несколько областей, где предложение выросло. В Волынской области на 50% увеличилось количество объявлений, во Львовской области этот показатель достиг 41%.

Как отметила в комментарии Delo.ua глава киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Ковтун, также в последние несколько недель значительно снизился спрос на аренду в столице.

"В последние недели рынок замер. Ищут жилье в аренду в мае обычно переселенцы из Харьковщины, киевляне – очень редко", – подчеркнула риелтор.

Спрос по-прежнему сосредоточен на меблированных квартирах в хорошем состоянии, арендаторы предпочитают невысокие этажи.

Цены на аренду в регионах Украины в мае 2024 года

В апреле 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 17 348 грн, а в области – 9 976 грн. По данным DIM.RIA, по сравнению с мартом 2024 года стоимость жилья в Киеве уменьшилась на 3%.

Наиболее ходовыми в столице считаются доступные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, объясняет Оксана Ковтун. Все, что дешевле 8 тыс грн, расходится очень быстро. Есть и спрос на квартиры с хорошими ремонтами, однако здесь цены кусаются и очень отличаются не только по районам, но и по типу дома, состоянию квартиры.

Инфографика: ЛУН

"На Борщаговке, например, двухкомнатную с ремонтом можно снять за 14 тыс. грн, на Русановке в хорошем состоянии - 12 тыс. грн. На этой неделе на Подоле трехкомнатную с ремонтом в новом доме сняли за 26 тыс. грн, а на Голосеево - за 18 тыс. грн – двухкомнатную на 90 кв. метров.

Аналитики определили, что в Закарпатской области средняя цена на однокомнатное жилье упала на 28% к марту 2024 года и на 3% за год. В Херсонской области, которая находится под обстрелами, снять квартиру можно за 3 тыс. грн.

Резко упали цены на аренду в Харькове. Как писало ранее Delo.ua, здесь можно арендовать жилье даже за 2 тыс. грн.