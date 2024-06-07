Как отключения света и массированные обстрелы влияют на стоимость аренды жилья в Украине

Цены на аренду жилья в июне 2024 резко изменились в Киеве, западные регионы еще удерживают позиции.

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Массированные обстрелы Харьковской области, Сумщины, Одессы повлекли за собой очередную волну миграции в Украине.

По данным риелторов, большинство людей, решившихся покинуть родной город, чаще всего переезжают в Киев, который считается наиболее безопасным. Это привело к росту цен на аренду столичных квартир в мае-июне 2024-го.

Аренда квартир в Киеве: с чем связано резкое подорожание

Спрос на аренду квартир в Киеве за последний месяц резко подскочил, что привело к росту цен на 15-20%. К тому же квартиры сдаются очень быстро, особенно в самой дешевой и средней ценовой категории, рассказала в комментарии Delo.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

По ее словам, подорожание аренды не связано с колебаниями курса доллара, поскольку в большей степени снимают жилье в гривнах, поэтому и сделки редко привязаны к доллару.

"На ситуацию в Киеве влияет миграция по стране. Спрос вырос за счет людей из прифронтовых регионов, которые выезжают из Запорожья, Харькова, Сум. За последние недели подавляющее большинство арендаторов было из Харьковщины. Сейчас квартиры сдаются очень быстро. Поскольку спрос вырос существенно, они вынуждены снимать по имеющейся цене", - объяснила риелтор.

Самый дешевый сегмент вырос в цене на 20% – это наиболее популярные квартиры в категории от 10 тысяч гривен, на 10-15% подорожало жилье в ценовой категории от 20 тысяч гривен.

"У нас в управлении есть квартира, которая стоила 11 тысяч гривен, а в июне стала 13 тысяч – это плюс 20%, и никто не отказывается. Есть также квартиры на 21 и 24 этажах – и их берут даже несмотря на блекаут ", - подчеркнула Гайдамаха.

Впрочем, учитывая отключение электроэнергии, клиенты предпочитают квартиры с газом. Также спрашивают дома, где свет не выключают или выключают реже. Ключевым преимуществом остается и состояние квартиры – "чтобы все было комфортно для жизни".

Инфографика: ЛУН

По данным ЛУН, медианная цена на аренду квартир с начала мая выросла с 14000 до 15000 гривен за однокомнатную. Двухкомнатная подорожала с 21 000 до 23 000 гривен, трехкомнатная – с 37 000 до 40 000 гривен в месяц.

В июне дешевую однокомнатную квартиру в Киеве можно снять в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах, где цены стартуют от 7500 до 10 тысяч и 12 тысяч гривен. Двухкомнатные соответственно можно арендовать в среднем от 10 до 13 тысяч гривен.

Инфографика: ЛУН



Самое дорогое жилье традиционно сдается в Печерском и Шевченковском районах. Здесь однокомнатную можно снять за 29 тысяч и 20 тысяч гривен, двухкомнатную – за 30-40 тысяч гривен соответственно.

Аренда квартир в западных регионах: цены в июне 2024 года.

В западных регионах спрос на аренду жилья также высок, однако резких скачков не наблюдается. Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях цены на аренду квартир выросли вдвое в первые месяцы полномасштабной войны, однако, по данным АФНУ, в 2023-ом существенно просели - на 30-40% по сравнению с мартом 2022-го.

По состоянию на июнь стоимость аренды квартир в "безопасных" регионах по-прежнему остается выше, чем до вторжения РФ. В некоторых городах арендные ставки превышают киевские цены.

Во Львове, в отличие от Киева, рост цен на аренду не наблюдается, подтвердил глава Львовского регионального отделения АФНУ Андрей Борисов.

По его словам, цена на аренду в последние месяцы не растет, хотя квартиры сдаются достаточно быстро. Арендаторы интересуются в первую очередь квартирами с хорошим ремонтом, в удобных локациях, с хорошо развитой инфраструктурой.

"Однокомнатная старая квартира, но с ремонтом, стоит 12-16 тыс., двухкомнатная будет 12-15 тыс. гривен. "Бабушкины" квартиры (без ремонта) можно найти за 10 тыс. гривен, если это не в центре города. В современных новостройках сдают однокомнатную за 16-20 тыс., двухкомнатная – 18-25 тыс. гривен", - отметил Борисов.

Аренда квартир во Львове. Иллюстрация: скрин dom.ria

По его словам, спрос на аренду высок, однако "цены все равно выше, чем в Киеве, пока им некуда расти".

Стабилизировались цены и в Закарпатье. Здесь аренда жилья остается неизменной уже многие месяцы, отметил в комментарии Delo.ua глава Закарпатского отделения АФНУ Роман Перегинец.

Аренда квартир в Ужгороде. Иллюстрация: скрин с сайта dom.ria.com

В частности, по его словам, однокомнатную квартиру в новостройке можно снять за 15-16 тыс. гривен, двухкомнатные стоят от 20 тысяч гривен в зависимости от отделки.

"Но на рынке Ужгорода, например, есть и цены 30 и 40 тысяч гривен за двухкомнатную, если это новый крутой комплекс с уникальной территорией и жилье с добротным ремонтом", - подчеркнул Перегинец.