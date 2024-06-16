Как изменился бюджет украинцев на покупку и аренду жилья, - опрос

По сравнению с показателями за 2022-23 годы средний бюджет на покупку недвижимости украинцев вырос, а арендаторы наоборот стали более экономными.

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Об этом сообщает украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA, который провел опрос украинцев и проанализировал планы и пожелания по бюджету для покупки и аренды жилья.

Отмечается, что украинцы постепенно возвращаются из-за границы и других регионов в родные города: теперь дома находятся 76% опрошенных против 65% в 2022 году и 70% в 2023 году.

Среди опрошенных пользователей купить собственное жилье планирует почти треть. Две самые распространенные цели – изменить арендованное жилье на собственное (36%) и изменить место жительства (33%).

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичке, после них чаще всего рассматривают новостройки, а третье и четвертое место занимают частные дома на вторичном рынке и только что построенные дома соответственно. Смартквартиры в 2024 году выбирают меньше всего.

В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными в прошлом году.

Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за $50-80 тысяч.

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке, далее новостройки и частные дома.

Сумма, которую украинцы готовы платить за арендуемое жилье, в среднем снизилась за последний год примерно на 700 грн. Больше опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц.

Вместе с тем 41% людей отметили, что сталкиваются с трудностями при поиске жилья на свой бюджет. Следующим по распространенности челленджа является поиск жилья, в котором можно проживать с любимцами.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье как для покупки, так и для аренды, на первый план выходят доступная цена, состояние объекта, площадь и удобство расположения. На наличие паркомест больше учитывают те, кто планирует покупать жилье, а наличие укрытия оказалось более важным для арендаторов.

Сотрудничество с риелторами для проведения сделок с недвижимостью интересует в среднем меньше половины всех опрошенных. При этом сотрудничество со специалистами более актуально для тех, кто находится в поиске жилья для покупки или аренды, чем для владельцев, планирующих сдавать или продавать свои объекты.

Как писало Delo.ua, в 2024 году на первичном рынке наибольшим спросом на приобретение жилья в государственной ипотечной программе "Еселя" пользовались 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен - это около 70% от всех сделок.

Отметим, что в июне в Киеве резко выросли цены на аренду квартир. Что происходит с ценами в регионах, читайте в статье Delo.ua "Как отключение света и массированные обстрелы влияют на стоимость аренды жилья в Украине".