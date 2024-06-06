56% українців не відкладають гроші на "чорний день", - опитування

Більше половини українців не відкладають кошти під час війни, а 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати.

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Про це свідчать дані опитування, проведеного командою Rakuten Viber.

У пресслужбі зазначають, що опитування було проведено з метою дослідження фінансових звичок українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Відповіді на питання "Чи заощаджуєте ви під час війни?" розподілилися таким чином:

Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%;

Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%;

Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%;

Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%;

Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%.

Українці розповіли, де зберігають накопичення

Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення.

На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:

Готівка вдома – 53%;

Рахунок у банку – 10%;

Депозит під відсоток у банку – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облігації чи інші цінні папери – 1%;

Цінні метали – 1%;

Тримаю в нерухомості – 1%;

Всього потроху – 14%;

Інше – 13%.

Нагадаємо, раніше Rakuten Viber проводив опитування, скільки українців планують відпустку у 2024 році. Виявилось, що частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 36% опитаних планують відпочити з близькими чи друзями в Україні або за кордоном, тоді як у минулому році цей показник склав 16%.

Ще одне опитування показало, що близько половини українців (45%) не переходили б на нове місце роботи й не планують нічого міняти, а стимулом для зміни роботи для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.

Варто зазначити, що у першому кварталі середня заробітна плата в Україні підвищилася на 22,5% у порівнянні з попереднім роком і досягла рівня 18 903 гривень.

Фото: ua.depositphotos.com