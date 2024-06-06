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56% українців не відкладають гроші на "чорний день", - опитування
Більше половини українців не відкладають кошти під час війни, а 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати.
Про це свідчать дані опитування, проведеного командою Rakuten Viber.
У пресслужбі зазначають, що опитування було проведено з метою дослідження фінансових звичок українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Відповіді на питання "Чи заощаджуєте ви під час війни?" розподілилися таким чином:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%;
- Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%;
- Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%;
- Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%;
- Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%.
Українці розповіли, де зберігають накопичення
Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення.
На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:
- Готівка вдома – 53%;
- Рахунок у банку – 10%;
- Депозит під відсоток у банку – 5%;
- Криптовалюта – 2%;
- Облігації чи інші цінні папери – 1%;
- Цінні метали – 1%;
- Тримаю в нерухомості – 1%;
- Всього потроху – 14%;
- Інше – 13%.
Нагадаємо, раніше Rakuten Viber проводив опитування, скільки українців планують відпустку у 2024 році. Виявилось, що частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 36% опитаних планують відпочити з близькими чи друзями в Україні або за кордоном, тоді як у минулому році цей показник склав 16%.
Ще одне опитування показало, що близько половини українців (45%) не переходили б на нове місце роботи й не планують нічого міняти, а стимулом для зміни роботи для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.
Варто зазначити, що у першому кварталі середня заробітна плата в Україні підвищилася на 22,5% у порівнянні з попереднім роком і досягла рівня 18 903 гривень.
Фото: ua.depositphotos.com