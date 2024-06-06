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Фінанси
Дата публікації

56% українців не відкладають гроші на "чорний день", - опитування

56% українців не відкладають гроші на "чорний день", - опитування
Фото: ua.depositphotos.com

Більше половини українців не відкладають кошти під час війни, а 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати.

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Про це свідчать дані опитування, проведеного командою Rakuten Viber.

У пресслужбі зазначають, що опитування було проведено з метою дослідження фінансових звичок українців під час війни: чи вдається українцям відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Відповіді на питання "Чи заощаджуєте ви під час війни?" розподілилися таким чином:

  • Так, відкладаю з кожної заробітної плати – 12%; 
  •  Так, намагаюся відкладати, але не систематично - 32%; 
  • Ні, до війни вдавалось, проте зараз не маю такої змоги – 16%; 
  • Ні, як до війни, так і зараз не маю заощаджень – 21%; 
  • Під час війни не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене – 19%.

Українці розповіли, де зберігають накопичення

Команда Rakuten Viber також запитала українців, де та як вони зберігають накопичення.

На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:

  • Готівка вдома – 53%; 
  • Рахунок у банку – 10%; 
  • Депозит під відсоток у банку – 5%; 
  • Криптовалюта – 2%; 
  • Облігації чи інші цінні папери – 1%; 
  • Цінні метали – 1%; 
  • Тримаю в нерухомості – 1%; 
  • Всього потроху – 14%; 
  • Інше – 13%.

Нагадаємо, раніше Rakuten Viber проводив опитування, скільки українців планують відпустку у 2024 році. Виявилось, що частка українців, які планують відпустку у 2024 році, зросла більше ніж вдвічі порівняно з 2023 роком — 36% опитаних планують відпочити з близькими чи друзями в Україні або за кордоном, тоді як у минулому році цей показник склав 16%.

Ще одне опитування показало, що близько половини українців (45%) не переходили б на нове місце роботи й не планують нічого міняти, а стимулом для зміни роботи для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.

Варто зазначити, що у першому кварталі середня заробітна плата в Україні підвищилася на 22,5% у порівнянні з попереднім роком і досягла рівня 18 903 гривень.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко