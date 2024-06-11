Главный вызов Украины: как построить безбарьерную страну с инклюзивной средой и рынком труда

Лестницы, бордюры, высокие пороги являются препятствиями и мешают людям с инвалидностью свободно передвигаться в открытом пространстве и зданиях. Большинство украинских городов и сел остаются архитектурно недоступными. Кроме того, эти барьеры создают трудности для пожилых и других представителей маломобильных групп населения. В целом, эти и другие барьеры (не обязательно физические) вредят не только отдельным категориям людей, но и экономике и обществу. Как построить безбарьерную страну, читайте в спецпроекте “Моя безбарьерность”, который delo.ua реализует в партнерстве с Ощадбанком и сообществом компаний “Бизнес без барьеров”, объединенной вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской.

Почему нужно строить безбарьерную Украину

Кроме физических и пространственных барьеров существуют экономические и образовательные препятствия. Человек может не иметь возможности получить достойную работу или качественное образование по инвалидности или по другим причинам. Страна из-за этого теряет значительный экономический потенциал, игнорируя такие категории людей.

Безбарьерность – это создание условий, благодаря которым все люди, независимо от их физических, сенсорных, интеллектуальных, социальных или других отличий, свободно и равноправно участвуют во всех аспектах общественной жизни. Она предполагает устранение физических, социальных, экономических и других препятствий.

Кроме физических и пространственных барьеров существуют экономические и образовательные препятствия. Фото: Visa и Ощадбанк

Большая война приводит к тому, что в Украине становится все больше людей с инвалидностью. Поэтому для них нужно создать достойные условия, в частности, для передвижения и работы в компаниях. Так, по данным Минсоцполитики, за последние полтора года прирост людей с инвалидностью составляет около 300 тысяч. В то же время, по определенным подсчетам, в настоящее время в Украине насчитывается более 3 миллионов человек с инвалидностью. В безбарьерности нуждаются также молодые мамы, люди постарше, ветераны/ветеранки и другие категории людей.

физическая доступность;

информационная доступность;

экономическая доступность;

социальная инклюзия. Основные аспекты безбарьерности: (Приховати)

Открытое безбарьерное общество, где каждый имеет равный доступ к возможностям, предоставляет большие перспективы как личного развития, так и роста экономики страны.

"Имплементация безбарьерных решений — задача для всех стейкохолдеров: государства, бизнеса, общественного сектора. Свою миссию в этой сфере Ощад видит не только в том, чтобы улучшать инклюзивность финансового института. Мы являемся инициатором публичной дискуссии о том, как бизнес может способствовать улучшению В этой области постепенное введение безбарьерности — требование времени. Мы должны совместно пройти этот путь, ведь в этом нуждаются нормы ЕС, куда мы стремимся попасть. Это наш долг перед ветеранами/ветеранками, которые мужественно защищают наше государство и ожидают, что общество отблагодарит их за это, когда они вернутся к мирной жизни", - отмечает Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов. Фото: Visa и Ощадбанк

Люди с инвалидностью помогут снизить дефицит кадров

Потенциально большая часть людей с инвалидностью может работать и развивать экономику страны. Кроме того, их трудоустройство сделает рынок труда инклюзивным и побуждает государство, организации и бизнес инвестировать в развитие безбарьерности страны.

Приблизительно 42% людей с инвалидностью, которые готовы работать, не имеют доступа к рынку труда из-за отсутствия условий на рабочих местах. По результатам исследования ОLХ, 54% работодателей заявили о недостаточности адаптированных рабочих пространств и инфраструктуры для людей с инвалидностью. Что касается соискателей, то 40% сказали, что сталкивались с проблемами при трудоустройстве из-за инвалидности.

В Украине из-за войны, миграции и мобилизации работодатели столкнулись с дефицитом персонала. Сейчас почти каждая отрасль задекларировала нехватку кадров, поэтому бизнесу приходится разными способами привлекать людей к работе и удержать персонал. Однако эта проблема будет только усугубляться, поэтому бизнесу следует создавать условия на рабочих местах, чтобы люди с инвалидностью, плохим зрением или слухом, ветераны и ветеранки имели возможность работать.

"Трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью является экономической необходимостью, ведь привлечение к рынку труда разных категорий людей способствует созданию инклюзивного рынка труда", - отмечает директор ОО "Центр занятости свободных людей" Оксана Филоненко.

Архитектор и основатель архитектурного бюро Savytskyy Марко Савицкий на форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности" подчеркнул, что в условиях демографического кризиса бизнес сталкивается с большим трудом из-за нехватки рабочей силы. Один из способов преодолеть эту проблему – привлекать людей с инвалидностью к рынку труда.

Современный цивилизованный мир понимает, что неиспользование человеческого ресурса – это недополучение прибыли. Архитектор поделился цифрами британского исследования, которое продемонстрировало, что из-за непривлечения людей с инвалидностью в сферу гостеприимства эта отрасль теряет от 8,5 млн фунтов ежемесячно, а в Европе — до 30% прибыли.

"Если бизнес хочет выжить, то следует учитывать такие вещи", — подчеркнул Савицкий.

В Украине стареет и сокращается население, количество новорожденных снижается. По оценкам Минэкономики, в 2032 году, чтобы достичь уровня ВВП Украины в 262 млрд грн, потребность в рабочих руках составит 4,2 млн человек. Международная организация труда и Международная организация по миграции прогнозируют потребность в 8,2-8,6 млн человек.

По прогнозам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, если в Украину вернется каждый второй украинец, это улучшит ситуацию. Однако эксперт считает, что не вернется 70% людей из почти 10 млн. украинских мигрантов. Кроме того, после окончания боевых действий и открытия границ, по его оценкам, из Украины уедет от 1,5 до 2 млн. мужчин.

В Украине стареет и сокращается население, количество новорожденных снижается. Фото: Visa и Ощадбанк

Программы, помогающие создать инклюзивную страну

В Украине на уровне власти, бизнесов и организаций внедряются и реализуются проекты по безбарьерности.

"Это сложная, но важная и необходимая задача для правительства и общества — работать в сфере инклюзии, равных прав и возможностей, доступности. В общем, у меня впечатление, что Украина делает усилия в правильном направлении, но в этом плане еще много работы", — отметил в интервью delo.ua управляющий директор Human Study eV Кристиан Шлирф.

На уровне государства по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской была утверждена Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине до 2030 года. Цель – создать среду, где будет комфортно жить всем, ведь безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

План мероприятий определяет последовательность действий, которые участники процесса должны выполнить прежде всего, чтобы устранить барьеры в разных областях общественной жизни. Речь идет о более чем 360 мероприятиях, охватывающих такие направления, как физическая доступность общественных зданий, доступность школьного образования, создание стандартов инфраструктурной безбарьерности, доступ к интернету и информации, участие в общественной жизни, экономическая безбарьерность и т.д.

В Украине нужно создать среду, где комфортно будет жить всем, ведь безбарьерность должна стать новой общественной нормой. Фото: Visa и Ощадбанк

В частности, план предусматривает следующие задачи для профильных министерств и общественных организаций:

системно мониторить и контролировать область доступности объектов физического окружения и транспорта;

сделать информацию и цифровые услуги доступными для всех групп людей (например, государственные вебстраницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха, а телерадиоорганизации должны обеспечивать субтитрование или перевод на жестовой язык официальных сообщений, кинофильмов, передач и т.д.);

обеспечить равные права и возможности всем группам людей для социального привлечения и гражданского участия;

создать инклюзивную образовательную среду;

обеспечить условия для трудоустройства всех групп людей.

В марте 2024 года Елена Зеленская поделилась результатами исследования по восприятию обществом людей с инвалидностью. Так, для 50% нашего общества люди с инвалидностью "невидимы". О том, что они видят людей с инвалидностью в общественных местах, говорит четверть опрошенных.

Программы безбарьерности осуществляют организации и бизнес. Для примера, чтобы системно продолжать работать в этом направлении, в Ощадбанке положили начало инклюзивной программе "Моя безбарьерность", состоящей из нескольких направлений:

Физическая доступность филиала. Современные ИТ-решения для дистанционных каналов обслуживания. Специальная сервисная модель. Инклюзивное обучение для персонала. Информационная кампания по привлечению внимания общества к вопросам безбарьерности.

Сообщество "Бизнес без барьеров"

Десятки бизнесов разных отраслей присоединились к сообществу "Бизнес без барьеров", объединенному в 2020 году вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской с целью создания общества, где человек является главной ценностью. Например, кроме Ощадбанка, среди участников есть компания ОККО, которая в течение 15 лет воплощает принципы безбарьерности на объектах своей сети. В частности, предусмотрены пандусы, широкие входные раздвижные двери, туалеты для людей, передвигающихся на колесных креслах, промаркированные стоянки и т.д.

В Украине на уровне власти, бизнесов и организаций внедряются и реализуются проекты по безбарьерности. Фото: Visa и Ощадбанк

Укрзализныця работает не только в направлении архитектурных проектов, но и в информационных, транспортных и ментальных. К примеру, в инфозонах вокзалов Киева, Львова и Днепра установили специальные планшеты для людей с нарушениями слуха, где можно пообщаться с менеджером на украинском жестовом языке. Сейчас этот проект был распространен и на вокзалы других городов Украины.

Укрзализныця и ОККО не единственные компании, внедряющие в Украине проекты по безбарьерности. Бизнес понимает, что уже сейчас нужно создавать условия для того, чтобы в государстве было комфортно жить и работать всем категориям людей. В целом, безбарьерность должна стать частью стратегии каждой компании. Она должна быть встроена в корпоративные политики и процессы для учета всех людей.

О различных программах безбарьерности украинского бизнеса мы будем рассказывать в следующих материалах спецпроекта "Моя безбарьерность". Следите за обновлениями!