Как обустроить рабочее место для ветеранов с инвалидностью: что важно сделать

Ветераны и ветеранки могут иметь инвалидность в результате ранения на службе, поэтому важно, чтобы их рабочее место было для них безопасно и удобно. Veteran Hub в пособии “Praktyka. Производство" определили, какой должна быть рабочая среда для людей с инвалидностью. Delo.ua тезисно рассказывает, что должны учитывать работодатели при обустройстве рабочего места для людей с инвалидностью.

По некоторым подсчетам после войны в Украине может насчитываться 3 млн людей с инвалидностью. Трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью является экономической необходимостью, ведь почти каждая отрасль столкнулась с дефицитом кадров, а также найм ветеранов и людей с инвалидностью поможет сделать рынок труда инклюзивным. Кроме того, ветеранам и людям с инвалидностью нужна финансовая стабильность, поэтому после перехода с военной службы в гражданскую жизнь они будут искать работу.

Однако, прежде всего, чтобы люди с инвалидностью могли работать в компаниях, необходимо создать все необходимые условия для комфортного пребывания на рабочем месте.

Как создать комфортное рабочее место для ветеранов и ветеранок с инвалидностью

Территория на улице

Для людей, которые пользуются инвалидными колясками или протезами, важно разделить пути пешеходного и автомобильного движения. Необходимо также предусмотреть парковочные места большего размера для водителей с инвалидностью. Важно обеспечить наличие специальных зон: рамп для погрузки, разгрузки и сборки продукции, а также мест для отдыха.

Удобные и безопасные входы в здания

Все лестницы и пандусы, размеры входных площадок, ширины и конструктивные особенности входной двери должны соответствовать государственным нормам.

Пространство внутри построек

Пространство внутри зданий также нужно обустроить в соответствии с государственными требованиями. Прежде всего, это касается ширины коридоров, проходов и дверей, которые должны быть достаточно широкими для людей, пользующихся инвалидными колясками. Любые перепады высот на пути движения должны быть оборудованы пандусами или подъемниками. Важно обеспечить доступ на разные этажи, поэтому лестницу необходимо оборудовать подъемными платформами или предусмотреть лифты с кабинами нужных размеров.

Обустройство санитарно-гигиенических помещений

В них входят туалеты, раздевалки и душевые. Эти помещения обязательно должны быть удобными для работников и работниц, которые пользуются инвалидными креслами или имеют протез.

Доступность на рабочем месте

Мебель, такие как стойки, столы, стулья, рабочие поверхности, полки и шкафы, нужно подбирать с учетом потребностей людей с инвалидностью. Если в рабочем процессе необходимы специальные инструменты или приборы, их следует разместить так, чтобы работник или работница могли легко добраться до них, и чтобы это было для них безопасно.

Доступные средства получения информации

Чтобы люди с инвалидностью могли легко ориентироваться в рабочем пространстве и качественно выполнять работу, можно оборудовать навигационными и информационными табличками, указателями.

Доступные производственные процессы

Рабочие встречи и совещания следует проводить в помещениях, доступных для людей с инвалидностью. Для лиц с нарушениями зрения и слуха важно подготовить документы и инструкции с увеличенным шрифтом.

Специалисты Veteran Hub отмечают, что обустройство рабочих мест под нужды людей с инвалидностью не обязательно требует капитального ремонта всего здания. Многое можно сделать благодаря точечным изменениям, таким как установка пандусов или размещение навигационных табличек.

Перед началом каких-либо изменений рекомендуется осмотреть территорию и помещение предприятия на соответствие государственным требованиям. Также можно пригласить специалистов, которые разработают рекомендации, адаптированные для конкретных помещений.

На что обратить внимание при обустройстве рабочего места

Нагрузки на позвоночник и суставы могут ухудшить здоровье человека и в конечном итоге снизить его работоспособность. Ветераны и ветеранки, перенесшие хирургические операции, могут некоторое время потребовать уменьшения физической нагрузки и работы в особых физических положениях.

Яркое освещение может быть раздражителем после черепно-мозговой травмы. В производственных условиях освещение часто достаточно яркое, поэтому следует позаботиться об уровне света, который не будет раздражителем для ветеранов и ветеранок.

Резкие звуки, такие как металлические удары, сигнализация, громкая техника могут напоминать ветеранам и ветеранкам о травматических событиях, которые они пережили во время службы. Обеспечьте работников средствами защиты слуха, например наушниками, чтобы уменьшить влияние этих звуков.



Такой широкий подход к созданию комфортной рабочей среды поможет вам в будущем без лишнего стресса и влияния на рабочие процессы привлекать работников с разными нарушениями.

Первый рабочий день

Убедитесь, желает ли работник или сотрудница сообщать коллегам о своем ветеранском статусе. Военный опыт – это частная информация, как и любая другая часть их жизни и опыта. Ветераны и ветеранки имеют право самостоятельно решать, в каком объеме делиться этой информацией.

Рекомендации бизнесу по первому рабочему дню ветерана или ветеранки с инвалидностью:

Назначение ментора или наставника нового работника или лица, вернувшегося на работу после долгого перерыва, может значительно облегчить их адаптацию. Ментор или наставник работают с сотрудником в течение одного до трех месяцев, в зависимости от сложности рабочих процессов. Они знакомят работника со всеми аспектами рабочих процессов и нюансами, помогают ему или ей освоиться на рабочем месте, знакомят с формальными и неформальными правилами коллектива и показывают, какие процедуры действуют на предприятии. Ментор доступен для консультаций по работе и "рабочей жизни".



В первый рабочий день ментор сопровождает нового работника, наблюдая за его работой на месте в течение определенного времени. Позже ментор может снова появляться для промежуточного контроля или поддержки.



Ментор или наставник предоставляет обратную связь о работе непосредственно работнику и руководству.



В течение первых 3-5 рабочих смен ментор продолжает сопровождать коллегу в рабочих процессах, учитывая индивидуальные особенности. Интенсивность этого сопровождения зависит от действий на предприятии и от реакции работника на новейшие условия труда.



В конце адаптационного периода ментор дает обобщенную обратную связь о работе работнику и руководству.



В Veteran Hub подчеркнули, что если вы рассматриваете возможность назначения ветерана ментором для другого ветерана, важно учесть, что это может быть вызовом и для самого ментора. Прежде чем принять такое решение, убедитесь, что обе стороны готовы к такому взаимодействию.

Если вы внедряете программы менторства, важно применять их ко всем новым работникам, а не только к ветеранам и ветеранкам. В противном случае это может считаться дискриминацией.