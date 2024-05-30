Як облаштувати робоче місце для ветеранів з інвалідністю: що важливо зробити

Ветерани та ветеранки можуть мати інвалідність внаслідок поранення на службі, тому важливо, щоб їхнє робоче місце було для них безпечним і зручним. Veteran Hub у посібнику “Praktyka. Виробництво" визначили, яким повинно бути робоче середовище для людей з інвалідністю. Delo.ua тезісно розповідає, що повинні враховувати роботодавці під час облаштування робочого місця для людей з інвалідністю.

За деякими підрахунками після війни в Україні може налічуватись 3 млн людей з інвалідністю. Працевлаштування ветеранів та людей з інвалідністю є економічною необхідністю, адже майже кожна галузь стикнулася з дефіцитом кадрів, а також найм ветеранів і людей з інвалідністю допоможе зробити ринок праці інклюзивним. Крім того, ветеранам і людям з інвалідністю потрібна фінансова стабільність, тому після переходу з військової служби у цивільне життя вони будуть шукати роботу.

Однак, насамперед, щоб люди з інвалідністю могли працювати в компаніях, необхідно створити всі необхідні умови для комфортного перебування на робочому місці.

Як створити комфортне робоче місце для ветеранів та ветеранок з інвалідністю

Територія на вулиці

Для людей, які користуються інвалідними візками або протезами, важливо розділити шляхи пішохідного та автомобільного руху. Необхідно також передбачити паркувальні місця більшого розміру для водіїв з інвалідністю. Важливо забезпечити наявність спеціальних зон: рамп для завантаження, розвантаження та складання продукції, а також місць для відпочинку.

Зручні і безпечні входи до будівель

Усі сходи й пандуси, розміри вхідних майданчиків, ширини та конструктивні особливості вхідних дверей мають відповідати державним нормам.

Простір всередині будівель

Простір всередині будівель також потрібно облаштувати відповідно до державних вимог. Насамперед це стосується ширини коридорів, проходів та дверей, які мають бути достатньо широкими для людей, що користуються інвалідними візками. Будь-які перепади висот на шляху їхнього руху слід обладнати пандусами або підйомниками. Важливо забезпечити доступ на різні поверхи, тому сходи необхідно обладнати підіймальними платформами або передбачити ліфти з кабінами потрібних розмірів.

Облаштування санітарно-гігієнічних приміщень

До них входять вбиральні, роздягальні та душові. Ці приміщення обов’язково мають бути зручними для працівників і працівниць, які користуються інвалідними кріслами або мають протез.

Доступність на робочому місці

Меблі, такі як стійки, столи, стільці, робочі поверхні, полиці та шафи, потрібно підбирати з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Якщо в робочому процесі необхідні спеціальні інструменти чи прилади, їх слід розмістити так, щоб працівник або працівниця могли легко до них дістатися, і щоб це було для них безпечно.

Доступні засоби отримання інформації

Щоб люди з інвалідністю могли легко орієнтуватися в робочому просторі та якісно виконувати роботу, можна обладнати його навігаційними та інформаційними табличками, вказівниками.

Доступні виробничі процеси

Робочі зустрічі та виробничі наради слід проводити в приміщеннях, доступних для людей з інвалідністю. Для осіб із порушеннями зору та слуху важливо підготувати документи та інструкції зі збільшеним шрифтом.

Фахівці Veteran Hub зазначають, що облаштування робочих умов під потреби людей з інвалідністю не обов’язково вимагає капітального ремонту всієї будівлі. Багато чого можна зробити завдяки точковим змінам, таким як встановлення пандусів чи розміщення навігаційних табличок.

Перед початком будь-яких змін рекомендується оглянути територію та приміщення підприємства на відповідність державним вимогам. Можна також запросити спеціалістів, які розроблять рекомендації, адаптовані для конкретних приміщень.

На що звернути увагу під час облаштування робочого місця

Навантаження на хребет та суглоби можуть погіршити стан здоров’я людини і зрештою знизити її працездатність. Ветерани та ветеранки, які перенесли хірургічні операції, можуть деякий час потребувати зменшеного фізичного навантаження та роботи в особливих фізичних положеннях.

Яскраве освітлення може бути подразником після черепно-мозкової травми. У виробничих умовах освітлення часто досить яскраве, тому варто потурбуватися про рівень світла, який не буде подразником для ветеранів та ветеранок.

Різкі звуки, як-от металеві удари, сигналізація, гучна техніка, можуть нагадувати ветеранам і ветеранкам про травматичні події, які вони пережили під час служби. Забезпечте працівників засобами захисту слуху, наприклад, навушниками, щоб зменшити вплив цих звуків.



Такий широкий підхід до створення комфортного робочого середовища допоможе вам в майбутньому без зайвого стресу та впливу на робочі процеси залучати працівників з різними порушеннями.

Перший робочий день

Переконайтеся, чи бажає працівник або працівниця повідомляти колег про свій ветеранський статус. Військовий досвід - це приватна інформація, як і будь-яка інша частина їхнього життя та досвіду. Ветерани і ветеранки мають право самостійно вирішувати, чи і в якому обсязі ділитися цією інформацією.

Рекомендації бізнесу щодо першого робочого дня ветерана чи ветеранки з інвалідністю:

Призначення ментора або наставника для нового працівника або особи, яка повернулася на роботу після довгої перерви, може значно полегшити їхню адаптацію. Ментор або наставник працює з працівником протягом одного до трьох місяців, в залежності від складності робочих процесів. Вони ознайомлюють працівника з усіма аспектами робочих процесів та нюансами, допомагають йому чи їй освоїтися на робочому місці, ознайомлюють з формальними та неформальними правилами колективу та показують, які процедури діють на підприємстві. Ментор доступний для консультацій щодо роботи та "робочого життя".



У перший робочий день ментор супроводжує нового працівника, спостерігаючи за його чи її роботою на місці протягом певного часу. Пізніше ментор може знову з'являтися для проміжного контролю або підтримки.



Ментор або наставник надає зворотний зв'язок про роботу безпосередньо працівнику та керівництву.



Протягом перших 3-5 робочих змін ментор продовжує супроводжувати колегу в робочих процесах, враховуючи індивідуальні особливості. Інтенсивність цього супроводу залежить від процесів на підприємстві та від реакції працівника на нові умови праці.



Наприкінці адаптаційного періоду ментор надає узагальнений зворотний зв'язок про роботу працівнику та керівництву.



У Veteran Hub наголосили, якщо ви розглядаєте можливість призначення ветерана ментором для іншого ветерана, важливо врахувати, що це може бути викликом і для самого ментора. Перш ніж прийняти таке рішення, впевніться, що обидві сторони готові до такої взаємодії.

Якщо ви впроваджуєте програми менторства, важливо застосовувати їх до всіх нових працівників, а не лише до ветеранів і ветеранок. В іншому випадку це може вважатися дискримінацією.