Львівський вокзал буде безбар'єрним: "Укрзалізниця" оголосила початок консультацій

АТ "Укрзалізниця" оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу, щоб зробити його безбар'єрним.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Укрзалізниця запрошує проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч щодо початку проєктування реконструкції львівського залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році "Укрзалізниця" розпочала реалізацію програми "Безбар’єрна залізниця". Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни. Щодня залізницею до Львова прибувають поранені військові та ветерани, що робить необхідним проєктування високих перонів", - зауважують у компанії.

Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та розміщення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, реставрації тунелів вокзалу тощо.

Попередня реєстрація триватиме до 30 травня і є обов’язковою за посиланням.

Нагадаємо, на початку квітня поруч із львівським залізничним вокзалом запрацював повністю автоматизований цілодобовий паркінг. Оплата паркування на ньому можлива через паркомати карткою або готівкою.

Додамо, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

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