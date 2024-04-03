"Укрзалізниця" відкрила автоматизований паркінг біля вокзалу у Львові (ФОТО)

Поблизу львівського залізничного вокзалу запрацював повністю автоматизований цілодобовий паркінг. Оплата паркування на ньому можлива через паркомати карткою або готівкою.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова.

Які особливості паркінгу

Паркінг має спеціальне зонування й передбачений для розміщення як легкових автомобілів, так і мікроавтобусів та великогабаритних пасажирських автобусів.

На ньому також передбачені місця для людей з інвалідністю.

"Паркінг переоблаштовано в рамках комплексної системної трансформації львівського вокзалу. Так, було повністю реорганізовано простір, відремонтовано площу, додано озеленення, встановлено нову навігацію, паркомати, нанесено розмітку", - зауважують в "Укрзалізниці".

У компанії переконують, що автоматична система збору оплати та інформаційне табло з лічильником вільних місць гарантують зручне користування паркінгом для мешканців та гостей міста, забезпечуючи ефективне користування площею та унеможливлюючи хаотичне паркування.

Оплата паркування можлива через паркомати карткою або готівкою.

Вартість перебування на паркінгу:

від 35 гривень на годину для легкових автомобілів;

від 70 гривень на годину для мікроавтобусів та вантажного транспорту;

від 250 гривень на годину для великогабаритних пасажирських автобусів.

"У найближчих планах – продовжити роботу над інклюзивністю та доступністю вокзалу, над залученням бізнесу до оренди вокзальних площ та створенням оновленого комфортного простору для очікування рейсів", - наголошують в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.