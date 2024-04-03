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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" відкрила автоматизований паркінг біля вокзалу у Львові (ФОТО)

Паркінг у Львові
Паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова. Фото: пресслужба УЗ

Поблизу львівського залізничного вокзалу запрацював повністю автоматизований цілодобовий паркінг. Оплата паркування на ньому можлива через паркомати карткою або готівкою.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що паркінг знаходиться ліворуч від будівлі головного залізничного вокзалу Львова.

Фото 2 — "Укрзалізниця" відкрила автоматизований паркінг біля вокзалу у Львові (ФОТО)

Які особливості паркінгу

Паркінг має спеціальне зонування й передбачений для розміщення як легкових автомобілів, так і мікроавтобусів та великогабаритних пасажирських автобусів.

На ньому також передбачені місця для людей з інвалідністю.

"Паркінг переоблаштовано в рамках комплексної системної трансформації львівського вокзалу. Так, було повністю реорганізовано простір, відремонтовано площу, додано озеленення, встановлено нову навігацію, паркомати, нанесено розмітку", - зауважують в "Укрзалізниці".

У компанії переконують, що автоматична система збору оплати та інформаційне табло з лічильником вільних місць гарантують зручне користування паркінгом для мешканців та гостей міста, забезпечуючи ефективне користування площею та унеможливлюючи хаотичне паркування.

Оплата паркування можлива через паркомати карткою або готівкою.

Фото 3 — "Укрзалізниця" відкрила автоматизований паркінг біля вокзалу у Львові (ФОТО)

Вартість перебування на паркінгу:

  • від 35 гривень на годину для легкових автомобілів; 
  • від 70 гривень на годину для мікроавтобусів та вантажного транспорту;
  • від 250 гривень на годину для великогабаритних пасажирських автобусів.

"У найближчих планах – продовжити роботу над інклюзивністю та доступністю вокзалу, над залученням бізнесу до оренди вокзальних площ та створенням оновленого комфортного простору для очікування рейсів", - наголошують в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

Автор:
Світлана Манько