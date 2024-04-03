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"Укрзализныця" открыла автоматизированный паркинг возле вокзала во Львове (ФОТО)
Вблизи львовского железнодорожного вокзала заработал полностью автоматизированный круглосуточный паркинг. Оплата парковки на нем возможна через паркоматы картой или наличными.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Паркинг находится слева от здания главного железнодорожного вокзала Львова.
Какие особенности паркинга
Паркинг имеет специальное зонирование и предназначен для размещения как легковых автомобилей, так и микроавтобусов и крупногабаритных пассажирских автобусов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На нем предусмотрены места для людей с инвалидностью.
"Паркинг переоборудован в рамках комплексной системной трансформации львовского вокзала. Так, было полностью реорганизовано пространство, отремонтирована площадь, добавлено озеленение, установлена новая навигация, паркоматы, нанесена разметка", - отмечают в "Укрзализныце".
В компании уверяют, что автоматическая система сбора оплаты и информационное табло со счетчиком свободных мест гарантируют удобное пользование паркингом для жителей и гостей города, обеспечивая эффективное пользование площадью и делая невозможным хаотическая парковка.
Оплата парковки возможна через паркоматы картой или наличными.
Стоимость пребывания на паркинге:
- от 35 гривен в час для легковых автомобилей;
- от 70 гривен в час для микроавтобусов и грузового транспорта;
- от 250 гривен в час для крупногабаритных пассажирских автобусов.
"В ближайших планах – продолжить работу над инклюзивностью и доступностью вокзала, над привлечением бизнеса в аренду вокзальных площадей и созданием обновленного комфортного пространства для ожидания рейсов", - подчеркивают в "Укрзализныце".
Напомним, "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.