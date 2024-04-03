"Укрзализныця" открыла автоматизированный паркинг возле вокзала во Львове (ФОТО)

Вблизи львовского железнодорожного вокзала заработал полностью автоматизированный круглосуточный паркинг. Оплата парковки на нем возможна через паркоматы картой или наличными.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Паркинг находится слева от здания главного железнодорожного вокзала Львова.

Какие особенности паркинга

Паркинг имеет специальное зонирование и предназначен для размещения как легковых автомобилей, так и микроавтобусов и крупногабаритных пассажирских автобусов.

На нем предусмотрены места для людей с инвалидностью.

"Паркинг переоборудован в рамках комплексной системной трансформации львовского вокзала. Так, было полностью реорганизовано пространство, отремонтирована площадь, добавлено озеленение, установлена новая навигация, паркоматы, нанесена разметка", - отмечают в "Укрзализныце".

В компании уверяют, что автоматическая система сбора оплаты и информационное табло со счетчиком свободных мест гарантируют удобное пользование паркингом для жителей и гостей города, обеспечивая эффективное пользование площадью и делая невозможным хаотическая парковка.

Оплата парковки возможна через паркоматы картой или наличными.

Стоимость пребывания на паркинге:

от 35 гривен в час для легковых автомобилей;

от 70 гривен в час для микроавтобусов и грузового транспорта;

от 250 гривен в час для крупногабаритных пассажирских автобусов.

"В ближайших планах – продолжить работу над инклюзивностью и доступностью вокзала, над привлечением бизнеса в аренду вокзальных площадей и созданием обновленного комфортного пространства для ожидания рейсов", - подчеркивают в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.