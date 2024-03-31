UAnimals и "Укрзализныця" вместе разработают правила перевозки животных в поездах

Организация спасения животных и окружающей среды UAnimals вместе с "Укрзализныцей" наработает обновленные правила перевозки животных в поездах.

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Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице UAnimals.

Причиной таких нововведений стала ситуация, которая произошла с нацгвардейцем Валерием и его служебным лабрадором Эрми, вынужденными ехать в тамбуре "Интерсити" из Киева в Чернигов.

"Комментируя эту историю, @ukrainianrailways сослалась на то, что именно в "Интерсити", по правилам, нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке. Такое правило действует не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных. Нацгвардия добавила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени", - говорится в сообщении UAnimals.

В организации отмечают, что вместо того, чтобы прибегать к громким публичным заявлениям, они решили сначала встретиться с представителями "Укрзализныци" и проговорить общее видение и возможные действия.

Итак, о чем договорились представители УЗ и UAnimals:

1. Совместно обновить некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными.

2. Организовать социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

"Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что "Укрзализныця" это поддерживает", - подчеркнули в UAnimals.

Правила перевозки животных в поездах

Перевозка живых животных и птиц во внутреннем сообщении осуществляется согласно действующих Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Информацию о правилах перевозки также можно получить на сайте "Укрзализныци".

Главное, что нужно знать:

Перевозить собак независимо от размера при себе в купе пассажирского или быстрого поезда, в том числе собак-спутников слепых, разрешается только в купейном вагоне при условии выкупа пассажиром всех мест купе.

Большие собаки (выше 45 см, не больше одной) перевозятся в намордниках на цепочках или ременных привязках, малые собаки – в ящиках, корзинах, клетках (не более двух особей).

В региональных поездах крупные собаки перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопроводающего, а небольшие собаки размещаются под сидячими местами в ящиках, корзинах, клетках (не более двух особей).

При этом оплата за перевозку крупных собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц пассажирами в пассажирских вагонах, а также в багажных вагонах пассажирских поездов, домашней птицы в общих вагонах местных поездов и региональных поездов оплачивается за особь или место как за 20 кг багажа независимо от наличия ручной клади.

Кроме того, необходимо иметь ветеринарный документ для собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц.