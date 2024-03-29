ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности

"Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности
Фото: Пресс-служба "Укрзализныци"

Начиная с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать сообщением Каменское – Днепр – Синельниково.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В "Укрзализныце" напомнили, что на первом этапе начавшегося в декабре 2023 года проекта модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр — Каменское — Днепр.

"На втором этапе добавляем больше удобных соединений агломерации Днепра - с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать сообщением Каменское - Днепр - Синельниково", - говорится в сообщении.

Фото 2 — "Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности
Фото 3 — "Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности
Фото 4 — "Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности
Фото 5 — "Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности

Отмечается, что поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеневка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных, обеспечивая таким образом удобное тактовое сообщение между районами и берегами самого Днепра и жителей агломерации.

Теперь, кроме рейсов из Каменского в Днепр, в течение дня из Каменского на станцию Синельниково через Днепр будут отправляться 4 рейса, 2 — со станции Синельниково в Каменское через Днепр, 3 — в направлении Днепр — Синельниково и 5 — в обратном направлении.

Первые утренние рейсы стартуют с Днепра до станции Синельниково в 05:30, с Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, с Днепра в Каменский в 05:14, и из Синельникова в Днепр в 05:49.

В УЗ также отмечают, что на маршруте курсируют восстановленные на мощностях "Укрзализныци" электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а также портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Напомним, первый рейс электропоезда Dnipro City Express из Каменского состоялся 20 декабря 2023 года.

Добавим, что "Укрзализныця" намерена реконструировать 60 железнодорожных платформ в Киеве и Киевской области в рамках создания сети пригородного сообщения Kyiv City Express.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.

Автор:
Ольга Колесниченко