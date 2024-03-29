"Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: подробности

Начиная с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать сообщением Каменское – Днепр – Синельниково.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В "Укрзализныце" напомнили, что на первом этапе начавшегося в декабре 2023 года проекта модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр — Каменское — Днепр.

"На втором этапе добавляем больше удобных соединений агломерации Днепра - с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать сообщением Каменское - Днепр - Синельниково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеневка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных, обеспечивая таким образом удобное тактовое сообщение между районами и берегами самого Днепра и жителей агломерации.

Теперь, кроме рейсов из Каменского в Днепр, в течение дня из Каменского на станцию Синельниково через Днепр будут отправляться 4 рейса, 2 — со станции Синельниково в Каменское через Днепр, 3 — в направлении Днепр — Синельниково и 5 — в обратном направлении.

Первые утренние рейсы стартуют с Днепра до станции Синельниково в 05:30, с Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, с Днепра в Каменский в 05:14, и из Синельникова в Днепр в 05:49.

В УЗ также отмечают, что на маршруте курсируют восстановленные на мощностях "Укрзализныци" электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а также портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Напомним, первый рейс электропоезда Dnipro City Express из Каменского состоялся 20 декабря 2023 года.

Добавим, что "Укрзализныця" намерена реконструировать 60 железнодорожных платформ в Киеве и Киевской области в рамках создания сети пригородного сообщения Kyiv City Express.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.