Электропоезд Dnipro City Express совершил первый рейс из Каменского

В рамках нового проекта Укрзализныци ежедневно два электропоезда будут совершать семь поездок по маршруту в каждом направлении. Вагоны капитально отремонтированы и модернизированы, имеют безбарьерный простор, оснащены пандусами и местами для проезда людей с инвалидностью.

В поезде есть инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, а также места для велосипедов, порты для зарядки гаджетов, камеры видеонаблюдения и т.д.

Пассажирами первого электропоезда системы Dnipro City Express Днепро-Каменское стали мэр Каменского Андрей Белоусов и председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.



"Доехали быстро - примерно за 40 минут. Благодарен руководству "Укрзализныци" за такой важный проект, реализованный при поддержке начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лисака. Заботиться о комфорте и безопасности пассажиров действительно важно", - отметил городской голова Каменского Андрей Белоусов.