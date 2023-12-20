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Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського

Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського

В рамках нового проєкту Укрзалізниці щоденно два електропоїзди здійснюватимуть сім поїздок за маршрутом в кожному напрямку. Вагони капітально відремонтовані та модернізовані, мають безбар’єрний простір, оснащені пандусами та місцями для проїзду людей з інвалідністю.

В поїзді є інклюзивні вбиральні, навігація шрифтом Брайля, а також місця для велосипедів, порти для заряджання ґаджетів, камери відеоспостереження тощо.

Пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро-Кам’янське стали міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Фото 2 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 3 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 4 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 5 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 6 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 7 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 8 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 9 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 10 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського
Фото 11 — Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського

"Доїхали швидко – приблизно за 40 хвилин. Вдячний керівництву "Укрзалізниці" за такий важливий проєкт, реалізований за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дбати про комфорт та безпеку пасажирів насправді важливо", - зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.