Електропоїзд Dnipro City Express здійснив перший рейс з Кам’янського

В рамках нового проєкту Укрзалізниці щоденно два електропоїзди здійснюватимуть сім поїздок за маршрутом в кожному напрямку. Вагони капітально відремонтовані та модернізовані, мають безбар’єрний простір, оснащені пандусами та місцями для проїзду людей з інвалідністю.

В поїзді є інклюзивні вбиральні, навігація шрифтом Брайля, а також місця для велосипедів, порти для заряджання ґаджетів, камери відеоспостереження тощо.

Пасажирами першого електропоїзда системи Dnipro City Express Дніпро-Кам’янське стали міський голова Кам’янського Андрій Білоусов та голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.



"Доїхали швидко – приблизно за 40 хвилин. Вдячний керівництву "Укрзалізниці" за такий важливий проєкт, реалізований за підтримки начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Дбати про комфорт та безпеку пасажирів насправді важливо", - зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.